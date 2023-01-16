Запеченный картофель в духовке – одно из самых вкусных и простых блюд. Традиционно ее запекают с мясом, сыром, грибами, салом или просто специями, а также подают с вкусным соусом.

В одном из кулинарных блогов (cook_enjoying) в Instagram был опубликован рецепт запеченного картофеля по-деревенски, как в McDonald's. Его советуют заранее отварить, а для хрустящей корочки запечь овощ с панировочными сухарями.

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Ингредиенты:

картофель – 10 шт

соль, паприка, специи к картофелю

масло подсолнечное – 3 ст. л.

панировочные сухари – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и порезать брусочками. Положить овощи в кастрюлю, залить кипятком и проварить на плите в течение 5 минут.

2. Из готового картофеля нужно слить воду и добавить соль, специи, масло и панировочные сухари. Хорошо перемешать.

3. Кусочки картофеля выложить на противень на расстоянии друг от друга.

4. Запекать при температуре 200 градусов 35-40 минут.

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