Запеченный картофель с беконом и чесноком: делимся самым простым рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Запеченный картофель

Запеченный картофель можно готовить по-разному, с соусами и травами, специями. Для более яркого вкуса добавьте чеснок, копченную паприку. А для того, чтобы картофель был мягким, кулинары советуют добавлять сало или бекон. 

Как вкусно приготовить картофель с хрустящей корочкой

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля со сливочным маслом, беконом и зеленью.  

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • картофель – 6 шт. 
  • бекон – 100 г
  • сливочное масло – 40 г
  • оливковое масло – 40 г
  • чеснок – 2 зуб. 
  • оливковое масло – 4 ст. л.
  • соль, перец – по вкус 
  • зелень – пучок 

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, просушите бумажным полотенцем. Немножко надрежьте картофель снизу, чтобы он не опрокидывался. Выложите на доску и сделайте поперечные надрезы не дорезая до конца, примерно через каждые 5 мм.

Как вкусно приготовить картофель

2. Смешайте растительное масло, добавьте чеснок, соль, перец. Натрите этой смесью картофель, чтобы и в разрезы попало и выложите в форму.

Масло со специями и чесноком

3. В разрезы выложите тонко нарезанный бекон и выпекайте в хорошо разогретой духовке 50 минут при 190С.

Приготовление картофеля

Готовый картофель подавайте горячим, можно с соусами и зеленью! 

Готовое блюдо

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