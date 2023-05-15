Запеченный картофель с беконом и чесноком: делимся самым простым рецептом вкусного блюда
Запеченный картофель можно готовить по-разному, с соусами и травами, специями. Для более яркого вкуса добавьте чеснок, копченную паприку. А для того, чтобы картофель был мягким, кулинары советуют добавлять сало или бекон.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля со сливочным маслом, беконом и зеленью.
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт.
- бекон – 100 г
- сливочное масло – 40 г
- оливковое масло – 40 г
- чеснок – 2 зуб.
- оливковое масло – 4 ст. л.
- соль, перец – по вкус
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, просушите бумажным полотенцем. Немножко надрежьте картофель снизу, чтобы он не опрокидывался. Выложите на доску и сделайте поперечные надрезы не дорезая до конца, примерно через каждые 5 мм.
2. Смешайте растительное масло, добавьте чеснок, соль, перец. Натрите этой смесью картофель, чтобы и в разрезы попало и выложите в форму.
3. В разрезы выложите тонко нарезанный бекон и выпекайте в хорошо разогретой духовке 50 минут при 190С.
Готовый картофель подавайте горячим, можно с соусами и зеленью!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: