Запеченный картофель можно готовить по-разному, с соусами и травами, специями. Для более яркого вкуса добавьте чеснок, копченную паприку. А для того, чтобы картофель был мягким, кулинары советуют добавлять сало или бекон.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля со сливочным маслом, беконом и зеленью.

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Ингредиенты:

картофель – 6 шт.

бекон – 100 г

сливочное масло – 40 г

оливковое масло – 40 г

чеснок – 2 зуб.

оливковое масло – 4 ст. л.

соль, перец – по вкус

зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, просушите бумажным полотенцем. Немножко надрежьте картофель снизу, чтобы он не опрокидывался. Выложите на доску и сделайте поперечные надрезы не дорезая до конца, примерно через каждые 5 мм.

2. Смешайте растительное масло, добавьте чеснок, соль, перец. Натрите этой смесью картофель, чтобы и в разрезы попало и выложите в форму.

3. В разрезы выложите тонко нарезанный бекон и выпекайте в хорошо разогретой духовке 50 минут при 190С.

Готовый картофель подавайте горячим, можно с соусами и зеленью!

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