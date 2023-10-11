Запеченный картофель с хрустящей корочкой для ужина: делимся секретом приготовления вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
396
Рецепт картофеля

Картофель можно есть на завтрак, обед и ужин. Так как это продукт, который может быт основой для приготовления практически любого первого, второго блюда и даже закуски. 

Как вкусно приготовить запеченный картофель

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного, запеченного картофеля с пармезаном, специями и оливковым маслом для ужина. 

Совет: чтобы картофель был мягким, его нужно предварительно отварить и после запекать! 

Рецепт картофеля
Видео дня

Ингредиенты: 

  • картофель мелкий – 1 кг
  • пармезан – 100 г
  • оливковое масло – 3-4 ст. л.
  • специи: паприка, лук, красный перец и карри – по вкусу 
  • соль – щепотка

Способ приготовления: 

1. Картофель хорошо помойте и варите 15-20 минут.

Вареный картофель

2. Разрежьте пополам, добавьте специи, перемешайте.

Картофель со специями

3. Противень полейте оливковым маслом и щедро присыпьте пармезаном. Выложите сверху картофель надрезом вниз прямо на пармезан. Сверху смажьте оливковым маслом (можно в него также добавить любимые специи), и запекайте при 200 С до золотистой хрустящей корочки.

Приготовление картофеля

Подавайте картофель со сметаной с розмарином! 

Готовый картофель с пармезаном

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты