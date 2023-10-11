Картофель можно есть на завтрак, обед и ужин. Так как это продукт, который может быт основой для приготовления практически любого первого, второго блюда и даже закуски.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного, запеченного картофеля с пармезаном, специями и оливковым маслом для ужина.

Совет: чтобы картофель был мягким, его нужно предварительно отварить и после запекать!

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Ингредиенты:

картофель мелкий – 1 кг

пармезан – 100 г

оливковое масло – 3-4 ст. л.

специи: паприка, лук, красный перец и карри – по вкусу

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помойте и варите 15-20 минут.

2. Разрежьте пополам, добавьте специи, перемешайте.

3. Противень полейте оливковым маслом и щедро присыпьте пармезаном. Выложите сверху картофель надрезом вниз прямо на пармезан. Сверху смажьте оливковым маслом (можно в него также добавить любимые специи), и запекайте при 200 С до золотистой хрустящей корочки.

Подавайте картофель со сметаной с розмарином!

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