Запеченный картофель с хрустящей корочкой для ужина: делимся секретом приготовления вкусного блюда
Картофель можно есть на завтрак, обед и ужин. Так как это продукт, который может быт основой для приготовления практически любого первого, второго блюда и даже закуски.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного, запеченного картофеля с пармезаном, специями и оливковым маслом для ужина.
Совет: чтобы картофель был мягким, его нужно предварительно отварить и после запекать!
Ингредиенты:
- картофель мелкий – 1 кг
- пармезан – 100 г
- оливковое масло – 3-4 ст. л.
- специи: паприка, лук, красный перец и карри – по вкусу
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо помойте и варите 15-20 минут.
2. Разрежьте пополам, добавьте специи, перемешайте.
3. Противень полейте оливковым маслом и щедро присыпьте пармезаном. Выложите сверху картофель надрезом вниз прямо на пармезан. Сверху смажьте оливковым маслом (можно в него также добавить любимые специи), и запекайте при 200 С до золотистой хрустящей корочки.
Подавайте картофель со сметаной с розмарином!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: