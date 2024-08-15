Запеченный картофель с лисичками: рецепт сытного блюда для обеда и ужина
Картофель – не только бюджетный, но и очень вкусный овощ, который может быть основой для дерунов, запеканок, салатов, пирогов, зраз. Еще его можно вкусно тушить с мясом, овощами, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с грибами и сметанным соусом.
Ингредиенты:
- картофель молодой – 6 шт.
- лисички – 150/200 г
- сметана – 5 ст.л
- зеленушка (укроп/петрушка);
- чеснок – 3 зуб.
- сливочное масло
- специи к картофелю
- соль
- перец черный молотый
Способ приготовления:
1. Картошку с лисичками тщательно помойте. На картофеле сделайте надрезы и отварите 15 минут.
2. Выложите картофель на противень, посыпьте специями и готовьте в духовку 20 минут при 200С.
3. Лисички также отварите в подсоленной кипящей воде 4-5 минут, далее на сковороде разогрейте кусочек сливочного масла, обжарьте чеснок, а затем лисички еще 7-10 минут.
4. Для соуса: смешайте сметану с зеленью, солью, перцем и сушеным чесноком.
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