Запеченный картофель с лисичками: рецепт сытного блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Запеченный картофель с лисичками: рецепт сытного блюда для обеда и ужина

Картофель – не только бюджетный, но и очень вкусный овощ, который может быть основой для дерунов, запеканок, салатов, пирогов, зраз. Еще его можно вкусно тушить с мясом, овощами, грибами.

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Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с грибами и сметанным соусом.

Рецепт картофеля

Ингредиенты:

  • картофель молодой – 6 шт.
  • лисички – 150/200 г
  • сметана – 5 ст.л
  • зеленушка (укроп/петрушка);
  • чеснок – 3 зуб.
  • сливочное масло
  • специи к картофелю
  • соль
  • перец черный молотый

Способ приготовления:

1. Картошку с лисичками тщательно помойте. На картофеле сделайте надрезы и отварите 15 минут.

Вареный картофель

2. Выложите картофель на противень, посыпьте специями и готовьте в духовку 20 минут при 200С.

Запеченный картофель

3. Лисички также отварите в подсоленной кипящей воде 4-5 минут, далее на сковороде разогрейте кусочек сливочного масла, обжарьте чеснок, а затем лисички еще 7-10 минут.

Жареные грибы

4. Для соуса: смешайте сметану с зеленью, солью, перцем и сушеным чесноком.

Готовое блюдо

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