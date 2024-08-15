Картофель – не только бюджетный, но и очень вкусный овощ, который может быть основой для дерунов, запеканок, салатов, пирогов, зраз. Еще его можно вкусно тушить с мясом, овощами, грибами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с грибами и сметанным соусом.

Ингредиенты:

картофель молодой – 6 шт.

лисички – 150/200 г

сметана – 5 ст.л

зеленушка (укроп/петрушка);

чеснок – 3 зуб.

сливочное масло

специи к картофелю

соль

перец черный молотый

Способ приготовления:

1. Картошку с лисичками тщательно помойте. На картофеле сделайте надрезы и отварите 15 минут.

2. Выложите картофель на противень, посыпьте специями и готовьте в духовку 20 минут при 200С.

3. Лисички также отварите в подсоленной кипящей воде 4-5 минут, далее на сковороде разогрейте кусочек сливочного масла, обжарьте чеснок, а затем лисички еще 7-10 минут.

4. Для соуса: смешайте сметану с зеленью, солью, перцем и сушеным чесноком.

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