Запеченный картофель с пармезаном: больше не нужно думать, что подать на гарнир

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
27
Запеченный картофель с пармезаном: больше не нужно думать, что подать на гарнир

Обычные гарниры уже надоели, а на жареный картофель не хотите и смотреть? Тогда рецепт запеченного картофеля с пармезаном – именно то, что нужно для удовлетворения собственных вкусовых потребностей. Это блюдо готовится очень легко, требует минимальных усилий и достаточно бюджетным.

Как приготовить запеченный картофель с пармезаном так, чтобы он поражал не только своим вкусом, но и видом, точно знает фудблогер с ником receptuk.ua. В Instagram она также рассказала, какие специи следует использовать для приготовления этого блюда.

Запеченный картофель с пармезаном: больше не нужно думать, что подать на гарнир
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Ингредиенты

  • Картофель – 6 шт
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Сливочное масло – 20 гр
  • Пармезан – 50 гр
  • Соль
  • Перец
  • Сухой чеснок
  • Паприка

Способ приготовления

1. Картофель моем и разрезаем пополам.

2. Делаем на каждой картофелине разрезы, похожие на делающиеся при нарезке манго.

Запеченный картофель с пармезаном: больше не нужно думать, что подать на гарнир

3. Сливочное масло растапливаем, добавляем в картофель, вливаем масло и добавляем специи.

Запеченный картофель с пармезаном: больше не нужно думать, что подать на гарнир

4. На дно формы высыпаем пармезан и каждый кусок картофеля обваливаем в нем.

5. Ставим в предварительно разогретую до 200° духовку на 40-50 минут. Периодически смазываем маслом, которое осталось в форме.

Запеченный картофель с пармезаном: больше не нужно думать, что подать на гарнир

6. За 10 минут до окончания приготовления переворачиваем картофель надрезами вверх.

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