Обычные гарниры уже надоели, а на жареный картофель не хотите и смотреть? Тогда рецепт запеченного картофеля с пармезаном – именно то, что нужно для удовлетворения собственных вкусовых потребностей. Это блюдо готовится очень легко, требует минимальных усилий и достаточно бюджетным.

Как приготовить запеченный картофель с пармезаном так, чтобы он поражал не только своим вкусом, но и видом, точно знает фудблогер с ником receptuk.ua. В Instagram она также рассказала, какие специи следует использовать для приготовления этого блюда.

Видео дня

Ингредиенты

Картофель – 6 шт

Масло растительное – 3 ст.л.

Сливочное масло – 20 гр

Пармезан – 50 гр

Соль

Перец

Сухой чеснок

Паприка

Способ приготовления

1. Картофель моем и разрезаем пополам.

2. Делаем на каждой картофелине разрезы, похожие на делающиеся при нарезке манго.

3. Сливочное масло растапливаем, добавляем в картофель, вливаем масло и добавляем специи.

4. На дно формы высыпаем пармезан и каждый кусок картофеля обваливаем в нем.

5. Ставим в предварительно разогретую до 200° духовку на 40-50 минут. Периодически смазываем маслом, которое осталось в форме.

6. За 10 минут до окончания приготовления переворачиваем картофель надрезами вверх.

На OBOZ.UA можно найти и другие рецепты картофеля: