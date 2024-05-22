Запеченный картофель с пармезаном: больше не нужно думать, что подать на гарнир
Обычные гарниры уже надоели, а на жареный картофель не хотите и смотреть? Тогда рецепт запеченного картофеля с пармезаном – именно то, что нужно для удовлетворения собственных вкусовых потребностей. Это блюдо готовится очень легко, требует минимальных усилий и достаточно бюджетным.
Как приготовить запеченный картофель с пармезаном так, чтобы он поражал не только своим вкусом, но и видом, точно знает фудблогер с ником receptuk.ua. В Instagram она также рассказала, какие специи следует использовать для приготовления этого блюда.
Ингредиенты
- Картофель – 6 шт
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Сливочное масло – 20 гр
- Пармезан – 50 гр
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок
- Паприка
Способ приготовления
1. Картофель моем и разрезаем пополам.
2. Делаем на каждой картофелине разрезы, похожие на делающиеся при нарезке манго.
3. Сливочное масло растапливаем, добавляем в картофель, вливаем масло и добавляем специи.
4. На дно формы высыпаем пармезан и каждый кусок картофеля обваливаем в нем.
5. Ставим в предварительно разогретую до 200° духовку на 40-50 минут. Периодически смазываем маслом, которое осталось в форме.
6. За 10 минут до окончания приготовления переворачиваем картофель надрезами вверх.
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