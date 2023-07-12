Молодой картофель – очень ароматный, мягкий, имеет приятный сладковатый вкус. И кроме отваривания ее можно запечь. Для того, чтобы образовалась золотистая и хрустящая корочка – овощ следует смазать ароматной заправкой из масла и специй.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля в специях опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Перед запеканием картофель нужно немного приварить.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1,5 кг

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соль – 1-1,5 ч.л. (по вкусу) + соль – 1/2 ч.л.

копченая паприка – 2 ч.л.

хмели-суннели – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

масло – 60-70 мл

приправы к картофелю (по желанию)

Способ приготовления:

1. Картошку лучше брать небольшую/маленькую, дальше очистить или просто очень хорошо промыть.

2. Переложить в кастрюлю, залить водой и варить до полуготовности (чтобы не разварилась) примерно 20 минут.

3. К маслу добавить специи, перемешать.

4. Из картофеля слить воду.

5. Переложить в форму застеленную пергаментом и залить заправкой и все перемешать осторожно.

6. Переложить в духовку разогреть до 200 градусов на 15-20 минут до золотистой корочки.

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