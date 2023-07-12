Запеченный молодой картофель в специях за 20 минут: как приготовить
Молодой картофель – очень ароматный, мягкий, имеет приятный сладковатый вкус. И кроме отваривания ее можно запечь. Для того, чтобы образовалась золотистая и хрустящая корочка – овощ следует смазать ароматной заправкой из масла и специй.
Идея приготовления запеченного молодого картофеля в специях опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Перед запеканием картофель нужно немного приварить.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1,5 кг
- соль – 1-1,5 ч.л. (по вкусу) + соль – 1/2 ч.л.
- копченая паприка – 2 ч.л.
- хмели-суннели – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- масло – 60-70 мл
- приправы к картофелю (по желанию)
Способ приготовления:
1. Картошку лучше брать небольшую/маленькую, дальше очистить или просто очень хорошо промыть.
2. Переложить в кастрюлю, залить водой и варить до полуготовности (чтобы не разварилась) примерно 20 минут.
3. К маслу добавить специи, перемешать.
4. Из картофеля слить воду.
5. Переложить в форму застеленную пергаментом и залить заправкой и все перемешать осторожно.
6. Переложить в духовку разогреть до 200 градусов на 15-20 минут до золотистой корочки.
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