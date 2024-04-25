Пасхальное меню – это обязательно паска, яйца, а также много разнообразного мяса. Кроме традиционной буженины можно сделать сытный рулет из подбрюшины. Нужно добавить много специй и чеснока и все запечь.

Идея приготовления праздничного рулета из подбрюшины на Пасху опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Мясо получается очень мягким.

Ингредиенты:

подбрюшина (свинина) – 1,5 килограмма

подбрюшины(свинина)

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крепкая горчица и соус барбекю

розмарин

чеснок – 4 зубчика

соль, перец, копченая паприка

жгут (веревка)

рукав для запекания

Способ приготовления:

1. Мясо посолить, поперчить.

2. Добавить копченую паприку и 4 зубчика чеснока.

3. Смазать горчицей.

4. Присыпать нарезанными листиками розмарина.

5. Свернуть рулет.

6. Если есть время – можно оставить помариноваться на час/два.

7. Запекать в рукаве при температуре 185 градусов 1 час 20 минут.

8. Достать и смазать соком из рулета и глазировать соусом барбекю.

9. Запекать 10 минут до аппетитной корочки.

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