Запеченный рулет из свинины со специями и чесноком: как приготовить праздничное блюдо на Пасху
Пасхальное меню – это обязательно паска, яйца, а также много разнообразного мяса. Кроме традиционной буженины можно сделать сытный рулет из подбрюшины. Нужно добавить много специй и чеснока и все запечь.
Идея приготовления праздничного рулета из подбрюшины на Пасху опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Мясо получается очень мягким.
Ингредиенты:
- подбрюшина (свинина) – 1,5 килограмма
- подбрюшины(свинина)
- крепкая горчица и соус барбекю
- розмарин
- чеснок – 4 зубчика
- соль, перец, копченая паприка
- жгут (веревка)
- рукав для запекания
Способ приготовления:
1. Мясо посолить, поперчить.
2. Добавить копченую паприку и 4 зубчика чеснока.
3. Смазать горчицей.
4. Присыпать нарезанными листиками розмарина.
5. Свернуть рулет.
6. Если есть время – можно оставить помариноваться на час/два.
7. Запекать в рукаве при температуре 185 градусов 1 час 20 минут.
8. Достать и смазать соком из рулета и глазировать соусом барбекю.
9. Запекать 10 минут до аппетитной корочки.
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