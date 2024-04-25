Запеченный рулет из свинины со специями и чесноком: как приготовить праздничное блюдо на Пасху

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
135
Запеченный рулет из свинины со специями и чесноком: как приготовить праздничное блюдо на Пасху

Пасхальное меню – это обязательно паска, яйца, а также много разнообразного мяса. Кроме традиционной буженины можно сделать сытный рулет из подбрюшины. Нужно добавить много специй и чеснока и все запечь.

Идея приготовления праздничного рулета из подбрюшины на Пасху опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Мясо получается очень мягким.

Запеченный рулет из свинины со специями и чесноком: как приготовить праздничное блюдо на Пасху

Ингредиенты:

  • подбрюшина (свинина) – 1,5 килограмма
  • подбрюшины(свинина)
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  • крепкая горчица и соус барбекю
  • розмарин
  • чеснок – 4 зубчика
  • соль, перец, копченая паприка
  • жгут (веревка)
  • рукав для запекания

Способ приготовления:

Запеченный рулет из свинины со специями и чесноком: как приготовить праздничное блюдо на Пасху

1. Мясо посолить, поперчить.

2. Добавить копченую паприку и 4 зубчика чеснока.

Запеченный рулет из свинины со специями и чесноком: как приготовить праздничное блюдо на Пасху

3. Смазать горчицей.

4. Присыпать нарезанными листиками розмарина.

Запеченный рулет из свинины со специями и чесноком: как приготовить праздничное блюдо на Пасху

5. Свернуть рулет.

6. Если есть время – можно оставить помариноваться на час/два.

Запеченный рулет из свинины со специями и чесноком: как приготовить праздничное блюдо на Пасху

7. Запекать в рукаве при температуре 185 градусов 1 час 20 минут.

8. Достать и смазать соком из рулета и глазировать соусом барбекю.

Запеченный рулет из свинины со специями и чесноком: как приготовить праздничное блюдо на Пасху

9. Запекать 10 минут до аппетитной корочки.

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