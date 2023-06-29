Макароны можно готовить по-разному: с соусами, фаршем, сыром, овощами. Еще из них можно делать запеканки, пироги.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из макарон и фарша, которая получится очень сытной.

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Ингредиенты:

макароны из твердых сортов пшеницы – 250 г

фарш – 250 г

специи – по вкусу

сыр – 80-100 г

помидоры – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

молоко – 250 мл

яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Высыпьте макароны в форму.

2. Фарш смешайте со специями.

3. Выложите фарш сверху на макароны, выложите далее помидоры или перец.

4. Взбейте молоко с яйцом. И вылейте готовую заливку на макароны. Сверху посыпьте сыром, накройте фольгой и выпекайте 30 минут. После снимите фольгу и выпекайте еще 10 минут.

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