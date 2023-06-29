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Запеканка из макарон и фарша за 30 минут: рецепт сытного и вкусного блюда
Макароны можно готовить по-разному: с соусами, фаршем, сыром, овощами. Еще из них можно делать запеканки, пироги.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из макарон и фарша, которая получится очень сытной.
Ингредиенты:
- макароны из твердых сортов пшеницы – 250 г
- фарш – 250 г
- специи – по вкусу
- сыр – 80-100 г
- помидоры – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- молоко – 250 мл
- яйца – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Высыпьте макароны в форму.
2. Фарш смешайте со специями.
3. Выложите фарш сверху на макароны, выложите далее помидоры или перец.
4. Взбейте молоко с яйцом. И вылейте готовую заливку на макароны. Сверху посыпьте сыром, накройте фольгой и выпекайте 30 минут. После снимите фольгу и выпекайте еще 10 минут.
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