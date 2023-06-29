Запеканка из макарон и фарша за 30 минут: рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
792
Домашняя запеканка

Макароны можно готовить по-разному: с соусами, фаршем, сыром, овощами. Еще из них можно делать запеканки, пироги. 

Как вкусно приготовить макароны

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из макарон и фарша, которая получится очень сытной. 

Рецепт запеканки
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Ингредиенты: 

  • макароны из твердых сортов пшеницы – 250 г
  • фарш – 250 г
  • специи –  по вкусу
  • сыр – 80-100 г
  • помидоры – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • молоко – 250 мл
  • яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Высыпьте макароны в форму.

Макароны для запеканки

2. Фарш смешайте со специями.

Фарш для блюда

3. Выложите фарш сверху на макароны, выложите далее помидоры или перец.

Приготовление запеканки

4. Взбейте молоко с яйцом. И вылейте готовую заливку на макароны. Сверху посыпьте сыром, накройте фольгой и выпекайте 30 минут. После снимите фольгу и выпекайте еще 10 минут. 

Готовая запеканка

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