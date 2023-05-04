Запеканка из творога без муки и манки по-новому: что добавить для яркого вкуса

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Запеканка из творога без муки и манки по-новому: что добавить для яркого вкуса

Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Готовить ее можно по-разному: с мукой или манкой или без, добавляя разные начинки – изюм, свежие или замороженные ягоды с фруктами.

Фудблогер Мария Драган (pp_food_blog_mari) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожной запеканки без муки и манки, в начинку для которой советуют добавить вишни. Блюдо получается очень сочным, нежным и прекрасно держит форму.

Рецепт творожной запеканки с вишнями
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Ингредиенты:

  • творог – 1 п
  • яйца – 2 шт
  • вишни – 100 г
  • сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешать творог, яйца и сахар. Взбить все погружным блендером до однородной массы.

Сырная запеканка по-новому без манки и муки

2. После этого нужно выложить в форму для выпечки половину творожной массы.

3. Далее выложить одним слоем вишни.

4. Вылить оставшуюся творожную массу наверх вишен.

Творожная запеканка с вишнями и ягодами

5. Запекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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