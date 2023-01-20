Все компоненты, которые мы традиционно используем для приготовления голубцов, можно объединить в простой запеканке. И название ее – "Ленивый голубец". Ингредиенты нужно просто измельчить и перемешать. Блюдо запекается, получается очень сытным и сочным.

Идея приготовления запеканки "Ленивый голубец" опубликована на странице фудблогера Дарии с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг

фарш мясной – 500-700 г

рис – 1 стакан

морковь – 1 шт

зеленый лук – 1 пучок

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чеснок – 2 зубчика

болгарский перец – 1 шт (по желанию)

сметана – 3 ст.л.

томатная паста – 70 г

масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Рис отварить до полуготовности в подсоленной воде. Капусту нашинковать, посолить, хорошо перетереть руками. Морковь натереть на большой терке, лук нашинковать.

2. На разогретом масле спассировать зеленый лук минуту, добавить пропущенный через пресс чеснок, затем морковь. Обжарить несколько минут. По желанию можно протушить здесь же и капусту минут 10-15, если любите, чтобы она была более мягкой.

3. Смешать все овощи, добавить болгарский перец.

4. Смешать рис с фаршем, посолить, поперчить. Форму для выпечки смазать маслом, выложить половину капусты, сверху весь фарш с рисом, затем оставшуюся капусту.

5. Сделать заливку: смешать сметану, томатную пасту и 800 мл воды. Залить запеканку заправкой, накрыть фольгой и выпекать в разогретой духовке до 190 градусов 1 час 30 минут.

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