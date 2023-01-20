Запеканка "Ленивый голубец": капусту парить не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Запеканка 'Ленивый голубец': капусту парить не придется

Все компоненты, которые мы традиционно используем для приготовления голубцов, можно объединить в простой запеканке. И название ее – "Ленивый голубец". Ингредиенты нужно просто измельчить и перемешать. Блюдо запекается, получается очень сытным и сочным.

Идея приготовления запеканки "Ленивый голубец" опубликована на странице фудблогера Дарии с ником recepti_dariko в Instagram.

Запеканка ''Ленивый голубец'': капусту парить не придется

Ингредиенты:

  • капуста – 1 кг
  • фарш мясной – 500-700 г
  • рис – 1 стакан
  • морковь – 1 шт
  • зеленый лук – 1 пучок
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  • чеснок – 2 зубчика
  • болгарский перец – 1 шт (по желанию)
  • сметана – 3 ст.л.
  • томатная паста – 70 г
  • масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

Запеканка ''Ленивый голубец'': капусту парить не придется

1. Рис отварить до полуготовности в подсоленной воде. Капусту нашинковать, посолить, хорошо перетереть руками. Морковь натереть на большой терке, лук нашинковать.

Запеканка ''Ленивый голубец'': капусту парить не придется

2. На разогретом масле спассировать зеленый лук минуту, добавить пропущенный через пресс чеснок, затем морковь. Обжарить несколько минут. По желанию можно протушить здесь же и капусту минут 10-15, если любите, чтобы она была более мягкой.

Запеканка ''Ленивый голубец'': капусту парить не придется

3. Смешать все овощи, добавить болгарский перец.

Запеканка ''Ленивый голубец'': капусту парить не придется

4. Смешать рис с фаршем, посолить, поперчить. Форму для выпечки смазать маслом, выложить половину капусты, сверху весь фарш с рисом, затем оставшуюся капусту.

Запеканка ''Ленивый голубец'': капусту парить не придется

5. Сделать заливку: смешать сметану, томатную пасту и 800 мл воды. Залить запеканку заправкой, накрыть фольгой и выпекать в разогретой духовке до 190 градусов 1 час 30 минут.

Запеканка ''Ленивый голубец'': капусту парить не придется

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