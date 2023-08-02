Запеканка с курицей и овощами для сытного обеда: получается очень сочной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Запеканка с курицей и овощами для сытного обеда: получается очень сочной

Для быстрого и сытного обеда отлично подойдет запеканка. Ее можно сделать с разными сезонными овощами, а также курицей. А для того, чтобы блюдо получилось сочным, прекрасно подойдет сыр.

Идея приготовления сытной запеканки для обеда с овощами и курицей опубликована на кулинарной странице фудблогерки Ульяны с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Такого блюда хватит на всю семью.

Запеканка с курицей и овощами для сытного обеда: получается очень сочной

Ингредиенты:

  • картофель средний – 3 шт
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  • брокколи – 180 грамм
  • куриное филе – 140 грамм
  • яйцо – 1 шт
  • моцарелла – 80 грамм
  • специи (сухой чеснок, паприка, перец, соль)
  • пармезан

Способ приготовления:

Запеканка с курицей и овощами для сытного обеда: получается очень сочной

1. Картофель очищаем и нарезаем кубиками, брокколи разбираем на соцветия.

2. В кипящую воду бросаем картофель.

3. Через 6 минут филе и брокколи.

Запеканка с курицей и овощами для сытного обеда: получается очень сочной

4. Варим в кипящей воде до мягкости картофеля (примерно 10 минут).

5. Курицу нарезаем мелкими кусочками, картофель и брокколи доводим до состояния пюре пестиком.

Запеканка с курицей и овощами для сытного обеда: получается очень сочной

6. Добавляем курицу, яйцо, специи, мелко нарезанную или натертую моцареллу и перемешиваем.

Запеканка с курицей и овощами для сытного обеда: получается очень сочной

7. Переводим в форму, присыпаем пармезаном.

Запеканка с курицей и овощами для сытного обеда: получается очень сочной

8. Выпекаем при температуре 180 градусов в разогретой духовке 35-40 минут.

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