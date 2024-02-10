Запеканка с манго и грушей: как приготовить вкусный десерт без сахара и муки
Вкусный десерт без муки и сахара – реальность. Блюдо, которое будет идеально подходить, как к кофе или чаю, так и к, например, теплому молоку.
Фудблогер с ником tastystories.feed в своем Instagram опубликовала рецепт запеканки с добавлением манго и груши. Блюдо совершенно не содержит муки и сахара, так что подходит для всех, кто следит за своей фигурой.
Ингредиенты
- Творог – 400 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сметана – 2 ст.л.
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л. + 1 ч.л.
- Манго – 1 шт
- Груша – 1 шт
- Мед – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Начинаем с приготовления пюре. Манго чистим и нарезаем на кубики.
2. Треть манго откладываем.
3. Оставшуюся часть фрукта тушим на сливочном масле, добавляем мед и 1 ч.л. кукурузного крахмала. Все сбиваем блендером.
4. Грушу очищаем от кожуры, нарезаем кубиками.
5. Выкладываем на сковороду, где тушилось манго и тушим в течение 3-4 минут.
6. Сыр соединяем с яйцом, сметаной и 1 ст.л. крахмала. Перебиваем блендером.
7. Добавляем кусочки груши и перемешиваем.
8. Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем на нее половину сырной массы.
9. Сверху выкладываем слой пюре из манго, а также отложенные кусочки манго.
10. Завершаем собирать запеканку укладкой слоя из остатков творожной массы.
11. Равняем и ставим выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 35 минут.
12. Даем полностью остыть и присыпаем тонким слоем какао.
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