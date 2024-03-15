Запеканка с цветной капустой: весеннее блюдо для хорошего настроения
Есть люди, которые просто обожают цветную капусту и никогда не исключают ее из-за своего рациона. А есть те, кто просто не понимает вкус этого овоща. Однако, только раз попробовав запеканку из цветной капусты, количество людей первого и второго типов обязательно сравняются.
Фудблогер с ником fasting_marafon поделилась в своем Instagram рецептом приготовления запеканки из цветной капусты. Она готовится очень легко и в полной мере раскрывает вкус овоща.
Ингредиенты
- Цветная капуста – 1 кг
- Яйца – 4 шт
- Сметана – 200 гр
- Соль
- Перец
- Чеснок
- Твердый сыр – 150 гр
Способ приготовления
1.Капусту разделяем на соцветия, отвариваем в подсоленной воде в течение 3-5 минут.
2. Между тем, смешиваем яйца, сметану, соль, перец и чеснок.
3. Даем капустные немного остыть, выкладываем в форму для запекания, добавляем заливку, посыпаем тертым сыром.
4. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
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