Есть люди, которые просто обожают цветную капусту и никогда не исключают ее из-за своего рациона. А есть те, кто просто не понимает вкус этого овоща. Однако, только раз попробовав запеканку из цветной капусты, количество людей первого и второго типов обязательно сравняются.

Фудблогер с ником fasting_marafon поделилась в своем Instagram рецептом приготовления запеканки из цветной капусты. Она готовится очень легко и в полной мере раскрывает вкус овоща.

Ингредиенты

Цветная капуста – 1 кг

Яйца – 4 шт

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Сметана – 200 гр

Соль

Перец

Чеснок

Твердый сыр – 150 гр

Способ приготовления

1.Капусту разделяем на соцветия, отвариваем в подсоленной воде в течение 3-5 минут.

2. Между тем, смешиваем яйца, сметану, соль, перец и чеснок.

3. Даем капустные немного остыть, выкладываем в форму для запекания, добавляем заливку, посыпаем тертым сыром.

4. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

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