Самостоятельно засоленная рыба всегда получится вкуснее покупной. Кроме того, что у каждой хозяйки есть собственный рецепт засолки, который ей наиболее подходит, такая рыбка еще и приготовлена с любовью, а значит просто не может не быть вкусной.

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Рецептов засолки рыбы достаточно много, и все они кардинально отличаются между собой. Для того чтобы найти свой любимый, стоит попробовать несколько вариантов. Один из них в Instagram опубликовала фудблогер с ником picantecooking.

Ингредиенты для I этапа

Форель, семга или скумбрия – 600 гр

Соль – 120 гр

Сахар – 40 гр

Цедра лимона – 1 шт

Цедра грейпфрута – 1 шт

Стебли укропа

Ингредиенты для II этапа

Окроп – 1 л

Цедра лимона – 1 шт

Цедра грейпфрута – 1 шт

Способ приготовления

1. Сахар, соль, цедру и стебли укропа смешать и переложить на них рыбу. Оставить в холодильнике в сутки.

2. Цедру лимона и грейпфрута залить крутым кипятком и дать полностью остыть.

3. Рыбу очистить от соли и укропа.

4. Поместите в чистый контейнер и залейте водой с цедрой. Отправить в холодильник на 8-12 часов. Этот этап приготовления избавит рыбу от лишней соли и сделает ее сочной.

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