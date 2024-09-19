Засоленная рыбка: самый нежный простой рецепт
Самостоятельно засоленная рыба всегда получится вкуснее покупной. Кроме того, что у каждой хозяйки есть собственный рецепт засолки, который ей наиболее подходит, такая рыбка еще и приготовлена с любовью, а значит просто не может не быть вкусной.
Рецептов засолки рыбы достаточно много, и все они кардинально отличаются между собой. Для того чтобы найти свой любимый, стоит попробовать несколько вариантов. Один из них в Instagram опубликовала фудблогер с ником picantecooking.
Ингредиенты для I этапа
- Форель, семга или скумбрия – 600 гр
- Соль – 120 гр
- Сахар – 40 гр
- Цедра лимона – 1 шт
- Цедра грейпфрута – 1 шт
- Стебли укропа
Ингредиенты для II этапа
- Окроп – 1 л
- Цедра лимона – 1 шт
- Цедра грейпфрута – 1 шт
Способ приготовления
1. Сахар, соль, цедру и стебли укропа смешать и переложить на них рыбу. Оставить в холодильнике в сутки.
2. Цедру лимона и грейпфрута залить крутым кипятком и дать полностью остыть.
3. Рыбу очистить от соли и укропа.
4. Поместите в чистый контейнер и залейте водой с цедрой. Отправить в холодильник на 8-12 часов. Этот этап приготовления избавит рыбу от лишней соли и сделает ее сочной.
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