Засоленный лосось, который можно есть через несколько часов: идея от Татьяны Литвиновой

Красная рыба домашнего посола – это идеальный вариант для бутербродов, салатов и других блюд. По традиционной технологии, чтобы продукт полностью приготовился, нужно не менее суток. Это не всегда удобно, когда нужно быстро сделать закуску к праздничному столу. Поэтому следует воспользоваться действенной технологией, по которой рыбу можно будет пробовать уже через 6 часов.

Идеей приготовления поделилась известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова в своем TikTok.

1. Филе лосося не мыть и оставить кожуру.

2. Уложить его в чистую емкость.

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3. Сверху хорошо посыпать солью.

4. Также присыпать дно посуды.

5. Накрыть сверху пищевой пленкой.

6. На час оставить при комнатной температуре

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