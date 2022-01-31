Засоленный лосось, который можно есть через несколько часов: идея от Татьяны Литвиновой

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
4,7 т.
Засоленный лосось, который можно есть через несколько часов: идея от Татьяны Литвиновой

Красная рыба домашнего посола – это идеальный вариант для бутербродов, салатов и других блюд. По традиционной технологии, чтобы продукт полностью приготовился, нужно не менее суток. Это не всегда удобно, когда нужно быстро сделать закуску к праздничному столу. Поэтому следует воспользоваться действенной технологией, по которой рыбу можно будет пробовать уже через 6 часов.

Идеей приготовления поделилась известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова в своем TikTok.

Сырое филе лосося для засолки

1. Филе лосося не мыть и оставить кожуру.

2. Уложить его в чистую емкость.

Рыбу следует поместить в глубокую посуду
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3. Сверху хорошо посыпать солью.

4. Также присыпать дно посуды.

Добавление соли сверху

5. Накрыть сверху пищевой пленкой.

6. На час оставить при комнатной температуре

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