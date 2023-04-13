Паска – главный символ светлого праздника Пасхи, которы в Украине будут отмечать 16 апреля. Готовить их можно на дрожжевом, заварном тесте, и из творога. С разными начинками, сухофруктами, орехами, сгущенным молоком, творожным кремом и ягодами.

Кулинар Лилия Цвит поделилась на своем YouTube-канале рецептом воздушной заварной паски, которая долго не черствеет.

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Ингредиенты:

Заварная основа:

молоко горячее – 200 мл

мука – 50 г

Опара:

молоко – 200 мл

сахар – 1 ст. л.

дрожжи прессованных – 40 г

мука – 130 г

+ заварное основа

Тесто:

желтки – 7 шт. + 1 белок

сахар – 150 г

ванильный сахар – 2 упаковки

соль – 1 ч. л.

масло сливочное 83% – 100 г

мука – 600 г

куркума – 1/4 ч. л.

изюм – 200 г

цедра – 1 ч. л.

крахмал – 1 ст. л.

желток для смазки

Способ приготовления:

1. Заварная основа: в горячее молоко добавьте муку и взбейте миксером и дайте ей остыть.

2. Опара: в молоко добавьте сахар, перемешайте и добавьте дрожжи, после всыпьте муку и взбейте миксером, после добавьте заварную основу, но не горячую, и снова взбейте. Накройте полотенцем и оставьте на 40 минут.

3. Взбейте желтки с сахаром и солью до белой массы, оставьте также постоять 30 минут.

4. После добавьте желтки в опару, которая подошла и перемешайте.

5. Далее всыпьте в несколько этапов просеянную муку, добавьте немного куркумы и замесите тесто руками.

6. После добавьте сливочное масло, но не растопленное. Вымесите тесто хорошо руками около 30-40 минут.

7. Добавьте в тесто сухофрукты смешанные с крахмалом, хорошо перемешайте, накройте пленкой и оставьте подходить на 1 час.

8. Готовое тесто снова вымешайте и наполните тестом формы.

9. В каждой паске сделайте прокол, чтобы они хорошо пропеклись и вышел лишний воздух. Оставьте паски подходить в формах на 1 час. После смажьте смесью желтка с молоком.

10. Выпекайте паски 1 час при 160 С.

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