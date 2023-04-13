Заварная паска, которая долго не черствеет по рецепту Лилии Цвит

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт паски

Паска – главный символ светлого праздника Пасхи, которы в Украине будут отмечать 16 апреля. Готовить их можно на дрожжевом, заварном тесте, и из творога. С разными начинками, сухофруктами, орехами, сгущенным молоком, творожным кремом и ягодами. 

Паска без дрожжей

Кулинар Лилия Цвит поделилась на своем YouTube-канале рецептом воздушной заварной паски, которая долго не черствеет. 

Домашние паски на заварном тесте
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Ингредиенты:

Заварная основа: 

  • молоко горячее – 200 мл
  • мука – 50 г

Опара:

  • молоко – 200 мл
  • сахар – 1 ст. л. 
  • дрожжи прессованных – 40 г
  • мука – 130 г
  • + заварное основа 

Тесто: 

  • желтки – 7 шт. + 1 белок
  • сахар – 150 г
  • ванильный сахар – 2 упаковки 
  • соль – 1 ч. л.
  • масло сливочное 83% – 100 г
  • мука – 600 г
  • куркума – 1/4 ч. л.
  • изюм – 200 г
  • цедра – 1 ч. л.
  • крахмал – 1 ст. л.
  • желток для смазки

Способ приготовления:

1. Заварная основа: в горячее молоко добавьте муку и взбейте миксером и дайте ей остыть. 

Заварная основа

2. Опара: в молоко добавьте сахар, перемешайте и добавьте дрожжи, после всыпьте муку и взбейте миксером, после добавьте заварную основу, но не горячую, и снова взбейте. Накройте полотенцем и оставьте на 40 минут. 

Опара для теста

3. Взбейте желтки с сахаром и солью до белой массы, оставьте также постоять 30 минут.

Яичная смесь

4. После добавьте желтки в опару, которая подошла и перемешайте.

Опара и яичная смесь

5. Далее всыпьте в несколько этапов просеянную муку, добавьте немного куркумы и замесите тесто руками. 

Приготовление теста

6. После добавьте сливочное масло, но не растопленное. Вымесите тесто хорошо руками около 30-40 минут. 

Тесто со сливочным маслом

7. Добавьте в тесто сухофрукты смешанные с крахмалом, хорошо перемешайте, накройте пленкой и оставьте подходить на 1 час. 

Сухофрукты для теста

8. Готовое тесто снова вымешайте и наполните тестом формы. 

Как приготовить удачное тесто для паски

9. В каждой паске сделайте прокол, чтобы они хорошо пропеклись и вышел лишний воздух. Оставьте паски подходить в формах на 1 час. После смажьте смесью желтка с молоком. 

Сколько выпекать паски

10. Выпекайте паски 1 час при 160 С. 

Готовые паски

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