Сегодня поговорим о заварном креме, где его используют, а также о кремах, которые готовят на основе заварного.

Итак, заварной крем походит от крема англез.

Англез – это основа основ.

Англез = сливки (иногда) + молоко + желтки + сахар + ваниль.

Эту смесь, помешивая, держат на среднем огне до 82 градусов.

Если в англез добавить муку/крахмал, заварить, а после добавить сливочное масло – получим заварной крем.

Вариаций заварного крема есть много.

Его готовят на молоке, на сливках, есть вариант заварного крема на муке, есть – на крахмале.

Чаще в качестве загустителя в заварном креме используют пшеничную муку, но классикой все же считается именно кукурузный крахмал - он делает крем более нежным и эластичным.

Я готовлю с мукой и кукурузным крахмалом – в пропорции 1:1.

Можно приготовить шоколадный или ореховый заварной крем, добавив шоколад или ореховую пасту.

Можно ароматизировать молоко, на котором мы будем варить крем, например: цедрой цитрусовых, кофейными зернами, мятой.

А еще заварной крем можно готовить без яиц – этот рецепт есть в моем видеоуроке торта "Наполеон" на канале YouTube "Лиза Глинская. Готовим вместе".

Где используют заварной крем

На основе этого крема готовят десерты, муссы, пудинги и кремы.

Заварной крем – это крем для пропитки слоеных коржей торта "Наполеон", заварным кремом наполняют пирожные – эклеры и профитроли. Рецепты профитролей с заварным кремом есть на моем канале YouTube.

Заварным кремом заполняют тарты и тарталетки, используют в трайфле.

А еще на основе заварного крема можно получить другие кремы.

Если к заварному крему добавить взбитые сливки и желатин – у вас получится крем дипломат. Дипломаты, кстати, могут быть разные – шоколадный, фисташковый, кофейный…

Если в заварной крем добавить масляную помадку – получим крем мусслин.

А если добавить взбитые белки – крем шибуст.

А вы как готовите заварной крем? Где его используете?

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Книги рецептов от Лизы Глинской – "От простого к сложному", а так же "Проще простого", вы можете найти на сайте glinskaya.com.ua

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