Главный признак удачной паски – это то, что она должна быть пышной. Поэтому для того, чтобы тесто поднялось, используйте дрожжи. После выпечки оно будет еще очень мягким.

Идея приготовления пышной заварной паски опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instagram. Очень вкусно добавить цукаты и изюм.

Ингредиенты для опары:

теплое молоко – 180 г

сахар – 20 г

прессованные дрожжи – 25 г

мука – 90 г

Ингредиенты для заварного основания:

молоко – 100 г

мука – 20 г

Ингредиенты для теста:

желтки – 4 шт.

сахар – 95 г

ванильная паста – 1 ч.л. (или ванильный сахар – 15 г)

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цедра апельсина и лимона

мука – 420 г

соль – 9 г

растопленное масло – 50 г

изюм – 100 г

цукаты (можно ананасовые) – 20 г

Ингредиенты для смазки:

молоко+желток

Способ приготовления:

1. В миске соединить теплое молоко, сахар, дрожжи, муку и вымешать венчиком до однородности.

2. Прикрыть и оставить на 20-30 минут, чтобы опара хорошо поднялась.

3. Для заварного основания в сотейнике соединить молоко и муку, вымешать.

4. Поставить на умеренный огонь и заварить массу до загустения, охладить до комнатной температуры.

5. Для теста в миске соединить желтки, сахар, ванильный сахар/ванильную пасту и взбить до пышности.

6. После этого добавить опару, заварное основание, соль, муку, цедру апельсина и лимона.

7. Вымесить тесто до гладкости (около 15 минут).

8. После этого частицами вливать масло (не горячее) и снова вымесить.

9. После этого добавить ранее промытые и просушенные изюм и цукаты.

10. Вмешать его в тесто, прикрыть и оставить на час.

11. После этого выпустить из теста лишний воздух и сложить тесто несколько раз.

12. Прикрыть и оставить на 1-1,5 часа.

13. Разложить тесто в формочки.

14. Прикрыть и снова оставить на 30-40 минут, чтобы тесто подошло почти к краям формы.

15. Смазать желтком с молоком и выпекать при температуре 170 градусов 25-30 минут.

16. Готовность проверить шпажкой. Охладить.

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