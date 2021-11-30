Как приготовить блины по-новому: секрет от Ольги Матвей
Блины – очень простое в приготовлении блюдо, которое можно приготовить с совершенно разными начинками, начиная от сладких – ягодных, творожным, фруктовых и заканчивая солеными. Самое главное при их приготовлении – сделать удачное тесто, именно от него и зависит вкус и качество блюда.
Кулинар, популярный украинский фудблогер Ольга Матвей на своем YouTube-канале поделилась рецептом вкусных заварных блинов, которые всегда получатся удачными, если следовать рецепту (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Совет от кулинара:
Для того, чтобы блины были ароматными и еще более мягкими, их необходимо смазать растопленным сливочным маслом.
Ингредиенты:
Молоко – 1 стакан
Вода – 1 стакан
Пшеничная мука – 1 стакан
Яйца – 2 шт.
Растительное масло – 3 ст. л.
Соль – 0, 5 ч. л.
Сахар – 70 г
Масло сливочное – 30 г
Способ приготовления:
1. Взбейте при помощи миксера яйца.
2. Добавьте щепотку соли и продолжайте взбивать, понемногу добавляйте сахар.
3. После – влейте с эту смесь молоко комнатной температуры и все хорошо перемешайте.
4. Просейте муку, лучше дважды, и добавьте в молочно-яичную смесь, аккуратно перемешиваем.
5. Далее – влейте в тесто растительное масло и горячую воду, все очень быстро перемешиваем, чтобы тесто было однородным.
6. Вылейте в тесто оставшееся растительное масло и снова хорошо взбейте тесто.
7. Пожарьте блины, каждый обязательно смажьте сливочным маслом.
Блины можно подавать с разными начинками на ваш вкус.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: