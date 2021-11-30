Как приготовить блины по-новому: секрет от Ольги Матвей

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные домашние блины

Блины – очень простое в приготовлении блюдо, которое можно приготовить с совершенно разными начинками, начиная от сладких – ягодных, творожным, фруктовых и заканчивая солеными. Самое главное при их приготовлении – сделать удачное тесто, именно от него и зависит вкус и качество блюда.

Кулинар, популярный украинский фудблогер Ольга Матвей на своем YouTube-канале поделилась рецептом вкусных заварных блинов, которые всегда получатся удачными, если следовать рецепту (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Совет от кулинара:

Для того, чтобы блины были ароматными и еще более мягкими, их необходимо смазать растопленным сливочным маслом.

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Ингредиенты:

Ингредиенты для теста

  • Молоко – 1 стакан

  • Вода – 1 стакан

  • Пшеничная мука – 1 стакан

  • Яйца – 2 шт.

  • Растительное масло – 3 ст. л.

  • Соль – 0, 5 ч. л.

  • Сахар – 70 г

  • Масло сливочное – 30 г

Способ приготовления:

Вкусные блины на молоке

1. Взбейте при помощи миксера яйца.

2. Добавьте щепотку соли и продолжайте взбивать, понемногу добавляйте сахар.

3. После – влейте с эту смесь молоко комнатной температуры и все хорошо перемешайте.

Приготовление блинов

4. Просейте муку, лучше дважды, и добавьте в молочно-яичную смесь, аккуратно перемешиваем.

5. Далее – влейте в тесто растительное масло и горячую воду, все очень быстро перемешиваем, чтобы тесто было однородным.

Домашние заварные блины

6. Вылейте в тесто оставшееся растительное масло и снова хорошо взбейте тесто.

Как выбрать сковороду для блинов

7. Пожарьте блины, каждый обязательно смажьте сливочным маслом.

Блины с творогом в апельсиновом соусе

Блины можно подавать с разными начинками на ваш вкус.

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