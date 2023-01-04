Завиванец с орехами: как приготовить традиционный рулет на Рождество
Завиванец – это украинская выпечка и сладкий рулет, который традиционно готовят на Рождество. Делают рулет с разнообразными начинками: орехами, маком, яблоками, повидлом, творогом. Выпечка получается очень ароматной, пышной и мягкой.
Популярная кондитер и кулинар Лилия Цвит (Лилия Цвит) на своем канале в YouTube поделилась рецептом завиванца с ореховой начинкой.
Ингредиенты:
Опара:
- молоко – 250 мл
- сахар – 1 ст. л.
- дрожжи – 15 г
- мука – 5 ст. л. (от общего к-сти)
Тесто:
- масло – 50 г
- яйцо – 1 шт
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 шт
- мука – 500 г
Начинка на 2 шт.
- орехи – 500 г
- сахарная пудра – 100 г
- молоко – 200-250 мл
Способ приготовления:
1. Для приготовления опары нужно смешать теплое молоко, сахар и дрожжи. Перемешать, чтобы растворились дрожжи.
2. Добавить муку и перемешать до однородности. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут в теплом месте.
3. К готовой опаре добавить яйца, растопленное масло, сахар и ванильный сахар. Перемешать.
4. В два этапа добавить муку. Замесить тесто. Оно сначала будет липким, его нужно месить 10-15 минут. Накрыть полотенцем и оставить на 1,5 часа в теплом месте.
5. Для начинки смешать молотые орехи, пудру и запаренное молоко. Начинка не должна быть слишком редкой. Накрыть крышкой и оставить до полного охлаждения.
6. Готовое тесто разделить на 2 части, выложить на присыпанную поверхность мукой. Раскатать в форме прямоугольника.
7. Равномерно выложить начинку и завернуть в рулет, закрепить бока. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Накрыть завивке полотенцем и оставить еще на 20 минут.
8. Перед выпеканием смазать рулеты желтком. Выпекать при температуре 160-170 градусов 50 минут-1 час.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить маковник.