Завиванец – это украинская выпечка и сладкий рулет, который традиционно готовят на Рождество. Делают рулет с разнообразными начинками: орехами, маком, яблоками, повидлом, творогом. Выпечка получается очень ароматной, пышной и мягкой.

Популярная кондитер и кулинар Лилия Цвит (Лилия Цвит) на своем канале в YouTube поделилась рецептом завиванца с ореховой начинкой.

Ингредиенты:

Опара:

молоко – 250 мл

сахар – 1 ст. л.

дрожжи – 15 г

мука – 5 ст. л. (от общего к-сти)

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Тесто:

масло – 50 г

яйцо – 1 шт

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 шт

мука – 500 г

Начинка на 2 шт.

орехи – 500 г

сахарная пудра – 100 г

молоко – 200-250 мл

Способ приготовления:

1. Для приготовления опары нужно смешать теплое молоко, сахар и дрожжи. Перемешать, чтобы растворились дрожжи.

2. Добавить муку и перемешать до однородности. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут в теплом месте.

3. К готовой опаре добавить яйца, растопленное масло, сахар и ванильный сахар. Перемешать.

4. В два этапа добавить муку. Замесить тесто. Оно сначала будет липким, его нужно месить 10-15 минут. Накрыть полотенцем и оставить на 1,5 часа в теплом месте.

5. Для начинки смешать молотые орехи, пудру и запаренное молоко. Начинка не должна быть слишком редкой. Накрыть крышкой и оставить до полного охлаждения.

6. Готовое тесто разделить на 2 части, выложить на присыпанную поверхность мукой. Раскатать в форме прямоугольника.

7. Равномерно выложить начинку и завернуть в рулет, закрепить бока. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Накрыть завивке полотенцем и оставить еще на 20 минут.

8. Перед выпеканием смазать рулеты желтком. Выпекать при температуре 160-170 градусов 50 минут-1 час.

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