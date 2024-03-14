Вкусный завтрак за 10 минут: пицца из лаваша на сковороде
Оказывается, всего за 10 минут можно приготовить пиццу на сковороде с использованием лаваша. Такое блюдо прекрасно подойдет для завтрака или ужина, когда нет много времени на приготовление.
Рецептом такого универсального блюда, которое готовится довольно легко, поделилась фудблогер jocheretyan. В Instagram она также рассказала, какая начинка лучше подходит к пицце из лаваша.
Ингредиенты
- Лаваш
- Яйца – 4 шт
- Сосиски (или колбаса)
- Томаты черри
- Твердый сыр
- Молоко
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем в глубокой емкости и добавляем немного молока.
2. Лаваш сворачиваем в трубочку и нарезаем на полоски.
3. Сковороду разогреваем с небольшим количеством масла и выкладываем на него лаваш.
4. Яичную смесь выливаем на сковороду с лавашом.
5. Выкладываем на яйца нарезанные сосиски, помидоры черри и присыпаем все сыром.
6. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне в течение 10 минут.
7. Начинку для пиццы можно менять в зависимости от вашего вкуса.
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