Вкусный завтрак за 10 минут: пицца из лаваша на сковороде

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Вкусный завтрак за 10 минут: пицца из лаваша на сковороде

Оказывается, всего за 10 минут можно приготовить пиццу на сковороде с использованием лаваша. Такое блюдо прекрасно подойдет для завтрака или ужина, когда нет много времени на приготовление.

Рецептом такого универсального блюда, которое готовится довольно легко, поделилась фудблогер jocheretyan. В Instagram она также рассказала, какая начинка лучше подходит к пицце из лаваша.

Вкусный завтрак за 10 минут: пицца из лаваша на сковороде

Ингредиенты

  • Лаваш
  • Яйца – 4 шт
  • Сосиски (или колбаса)
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  • Томаты черри
  • Твердый сыр
  • Молоко

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем в глубокой емкости и добавляем немного молока.

2. Лаваш сворачиваем в трубочку и нарезаем на полоски.

Вкусный завтрак за 10 минут: пицца из лаваша на сковороде

3. Сковороду разогреваем с небольшим количеством масла и выкладываем на него лаваш.

4. Яичную смесь выливаем на сковороду с лавашом.

Вкусный завтрак за 10 минут: пицца из лаваша на сковороде

5. Выкладываем на яйца нарезанные сосиски, помидоры черри и присыпаем все сыром.

Вкусный завтрак за 10 минут: пицца из лаваша на сковороде

6. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне в течение 10 минут.

7. Начинку для пиццы можно менять в зависимости от вашего вкуса.

Вкусный завтрак за 10 минут: пицца из лаваша на сковороде

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