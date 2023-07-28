После всемирной премьеры фильма "Барби" розовый стал настоящим трендом. Он наблюдается в одежде, макияже и даже еде. И, наверное, если бы Барби жила в реальном мире, на завтрак она бы точно ела розовые блинчики.

Идея приготовления розовых блинчиков в стиле Барби на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии Омельченко (anastasiaovdiy) в Instagram. Покрасить тесто можно с помощью свекловичного сока.

Ингредиенты:

150 мл теплого молока

Видео дня

100 мл воды

100 г муки

50 мл свекольного сока

30 г сливочного масла (растопленного)

2 яйца

1 ст.л. сахара (без горки)

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты.

2. Хорошо перемешать венчиком или блендером.

3. Порционно наливать на сковороду.

4. Жарить на сковороде на умеренном огне.

5. Подавать можно с чем угодно. Очень вкусно с творожной массой внутри и стружкой сверху.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: