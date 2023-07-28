Завтрак как у Барби: чем покрасить блины в розовый цвет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Завтрак как у Барби: чем покрасить блины в розовый цвет

После всемирной премьеры фильма "Барби" розовый стал настоящим трендом. Он наблюдается в одежде, макияже и даже еде. И, наверное, если бы Барби жила в реальном мире, на завтрак она бы точно ела розовые блинчики.

Идея приготовления розовых блинчиков в стиле Барби на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии Омельченко (anastasiaovdiy) в Instagram. Покрасить тесто можно с помощью свекловичного сока.

Завтрак как у Барби: чем покрасить блины в розовый цвет

Ингредиенты:

  • 150 мл теплого молока
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  • 100 мл воды
  • 100 г муки
  • 50 мл свекольного сока
  • 30 г сливочного масла (растопленного)
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. сахара (без горки)
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Завтрак как у Барби: чем покрасить блины в розовый цвет

1. Соединить все ингредиенты.

Завтрак как у Барби: чем покрасить блины в розовый цвет

2. Хорошо перемешать венчиком или блендером.

Завтрак как у Барби: чем покрасить блины в розовый цвет

3. Порционно наливать на сковороду.

Завтрак как у Барби: чем покрасить блины в розовый цвет

4. Жарить на сковороде на умеренном огне.

Завтрак как у Барби: чем покрасить блины в розовый цвет

5. Подавать можно с чем угодно. Очень вкусно с творожной массой внутри и стружкой сверху.

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