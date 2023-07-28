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Завтрак как у Барби: чем покрасить блины в розовый цвет
После всемирной премьеры фильма "Барби" розовый стал настоящим трендом. Он наблюдается в одежде, макияже и даже еде. И, наверное, если бы Барби жила в реальном мире, на завтрак она бы точно ела розовые блинчики.
Идея приготовления розовых блинчиков в стиле Барби на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии Омельченко (anastasiaovdiy) в Instagram. Покрасить тесто можно с помощью свекловичного сока.
Ингредиенты:
- 150 мл теплого молока
- 100 мл воды
- 100 г муки
- 50 мл свекольного сока
- 30 г сливочного масла (растопленного)
- 2 яйца
- 1 ст.л. сахара (без горки)
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Соединить все ингредиенты.
2. Хорошо перемешать венчиком или блендером.
3. Порционно наливать на сковороду.
4. Жарить на сковороде на умеренном огне.
5. Подавать можно с чем угодно. Очень вкусно с творожной массой внутри и стружкой сверху.
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