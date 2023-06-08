Завтрак, который с удовольствием будут есть даже дети: рецепт вкусных панкейков

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Завтрак, который с удовольствием будут есть даже дети: рецепт вкусных панкейков

Детей всегда трудно накормить завтраком. Сонные и привередливые малыши вряд ли будут хотеть есть разнообразные каши или овощи. Поэтому лучшим вариантом будет приготовить для них сытные панкейки.

Идея приготовления пышных панкейков для детей на завтрак опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram. Можно добавить всевозможные сезонные фрукты, йогурты или просто полить сметаной.

Завтрак, который с удовольствием будут есть даже дети: рецепт вкусных панкейков

Ингредиенты:

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  • 250 мл молока
  • щепотка соли
  • 1-2 ст л сахара
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 200 г муки

Способ приготовления:

Завтрак, который с удовольствием будут есть даже дети: рецепт вкусных панкейков

1.Молоко подогреть, чтобы было теплым (не горячо).

2. Добавить сахар, желтки, соль – все соединить.

Завтрак, который с удовольствием будут есть даже дети: рецепт вкусных панкейков

3. Ввести муку и разрыхлитель.

4. Белки взбить отдельно и осторожно добавить в основную массу.

Завтрак, который с удовольствием будут есть даже дети: рецепт вкусных панкейков

5. Жарить на сухой антипригарной сковороде.

Завтрак, который с удовольствием будут есть даже дети: рецепт вкусных панкейков

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