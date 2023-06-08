Детей всегда трудно накормить завтраком. Сонные и привередливые малыши вряд ли будут хотеть есть разнообразные каши или овощи. Поэтому лучшим вариантом будет приготовить для них сытные панкейки.

Идея приготовления пышных панкейков для детей на завтрак опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram. Можно добавить всевозможные сезонные фрукты, йогурты или просто полить сметаной.

Ингредиенты:

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250 мл молока

щепотка соли

1-2 ст л сахара

2 яйца

1 ч.л. разрыхлителя

200 г муки

Способ приготовления:

1.Молоко подогреть, чтобы было теплым (не горячо).

2. Добавить сахар, желтки, соль – все соединить.

3. Ввести муку и разрыхлитель.

4. Белки взбить отдельно и осторожно добавить в основную массу.

5. Жарить на сухой антипригарной сковороде.

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