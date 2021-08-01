Завтрак, который точно не надоест

Светлана Фус
Светлана Фус
FoodOboz / Мнения
1,0 т.
Завтрак, который точно не надоест

Вариантов полезных завтраков сейчас неимоверно много. Один из несомненных лидеров в этой категории – овсянка. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Но многие люди сталкиваются с тем, что овсянка не даёт ощущение сытости на несколько часов. Тот, кому она подходит, чувствует себя сытым в течение 3-4 часов. А кого-то буквально через час одолевает голод.

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Хорошей, вкусной и более сытной альтернативой может стать овсяноблин, который точно не надоест, ведь начинки могут быть разнообразными: сладкими и солеными.

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Завтрак, который точно не надоест
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Завтрак, который точно не надоест
Завтрак, который точно не надоест
Завтрак, который точно не надоест
Завтрак, который точно не надоест
Завтрак, который точно не надоест
Завтрак, который точно не надоест

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Часто при приготовлении овсяноблина люди сталкиваются с такой проблемой, что блин уже подгорает, но овсянка все ещё твёрдая и не приготовленная.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Поэтому, я советую в приготовлении этого блюда использовать овсяные хлопья.

Толщина их цельнозерновых хлопьев от 0,3 мм обеспечивает нежный вкус и скорость приготовления блюд.

⁣⁣⠀⁣⁣Рецепт классического овсяноблина:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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На один овсяноблин смешиваем 1 яйцо, 3 столовые ложки молока и 3 столовые ложки овсяных хлопьев. ⁣⁣⠀

Добавляем щепотку соли. Если хотите сладкую начинку - не добавляйте соль, по желанию можно добавить немного мёда.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Смешиваем все ингредиенты и даём настоятся 5 минут.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Далее отправляем смесь на антипригарную сковороду и обжариваем с 2-х сторон до готовности.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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