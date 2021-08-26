Завтрак по-итальянски – омлет в лаваше с сыром и зеленью
Омлет – простой в приготовлении, но вкусный и сытный вариант завтрака. В нему можно добавить филе, сыр, зелень, разные овощи и это только придаст приятный аромат и вкус блюду.
Редакция FoodOboz делится потрясающим рецептом завтрака по-итальянски – омлет в лаваше с сыром, зеленью и помидорами, который готовится очень быстро – около 10 минут, но будет очень вкусным и сытным.
Ингредиенты:
круглый лаваш – 1 шт.
яйца – 2 шт.
помидор – 1 шт.
моцарелла – 130 г
растительное масло – 2 ст. л.
базилик – 1 вечочка
соль – по вкусу
Способ приготолвения:
Хорошо взбейте яйца с солью, вылейте на разогретую сковороду с маслом и сверху накройте лавашом, прижмите хорошо, жарьте около 2 минут на медленном огне.
После – переверните и выложите на одну часть омлета нарезанный полукольцами помидор, моцареллу, базилик и накройте второй частью омлета, прижмите хорошо лопаткой.
Обязательно накройте крышкой и еще 1-2 минуты пожарьте.
Подавать готовое блюдо лучше всего горячим, можно добавить сметану – по вкусу.
Также наOBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: