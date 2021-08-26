Завтрак по-итальянски – омлет в лаваше с сыром и зеленью

Омлет – простой в приготовлении, но вкусный и сытный вариант завтрака. В нему можно добавить филе, сыр, зелень, разные овощи и это только придаст приятный аромат и вкус блюду.

Редакция FoodOboz делится потрясающим рецептом завтрака по-итальянски – омлет в лаваше с сыром, зеленью и помидорами, который готовится очень быстро – около 10 минут, но будет очень вкусным и сытным.

Ингредиенты:

круглый лаваш – 1 шт.

яйца – 2 шт.

помидор – 1 шт.

моцарелла – 130 г

растительное масло – 2 ст. л.

базилик – 1 вечочка

соль – по вкусу

Способ приготолвения:

Хорошо взбейте яйца с солью, вылейте на разогретую сковороду с маслом и сверху накройте лавашом, прижмите хорошо, жарьте около 2 минут на медленном огне. После – переверните и выложите на одну часть омлета нарезанный полукольцами помидор, моцареллу, базилик и накройте второй частью омлета, прижмите хорошо лопаткой. Обязательно накройте крышкой и еще 1-2 минуты пожарьте.

Подавать готовое блюдо лучше всего горячим, можно добавить сметану – по вкусу.

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