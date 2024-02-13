На приготовление завтрака хозяйка потратит всего несколько минут. После этого кухня будет полна невероятным ароматом, а на столе будет стоять необыкновенно вкусное блюдо.

Рецептом приготовления завтрака в лаваше с тунцем поделилась в Instagram фудблогер с ником polli_cooking. Это интересная интерпретация омлета и пиццы.

Ингредиенты

Лаваш или тортилья

Яйца

Соль

Прованские травы

Шпинат

Консервированный тунец

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Оливки

Фиолетовый лук

Крем-сыр, или твердый сыр

Способ приготовления

1. Круглую форму для выпечки застилаемым пергаментом.

2. Выкладываем в форму круглый лаваш или тортилью.

3. На лаваш разбиваем два яйца, добавляем соль, перец и прованские травы. Хорошо перемешиваем вилкой.

4. Добавляем шпинат или другую зелень, оливки, консервированный тунец и мелко нарезанный фиолетовый лук.

5. Присыпаем тертым сыром, или выкладываем несколько шариков крем-сыра.

6. Отправляем выпекаться в духовку на 15-20 минут при температуре 190 градусов.

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