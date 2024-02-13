Легкий завтрак с тунцем в духовке: блюдо, которое понравится всем

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
54
Легкий завтрак с тунцем в духовке: блюдо, которое понравится всем

На приготовление завтрака хозяйка потратит всего несколько минут. После этого кухня будет полна невероятным ароматом, а на столе будет стоять необыкновенно вкусное блюдо.

Рецептом приготовления завтрака в лаваше с тунцем поделилась в Instagram фудблогер с ником polli_cooking. Это интересная интерпретация омлета и пиццы.

Легкий завтрак с тунцем в духовке: блюдо, которое понравится всем

Ингредиенты

  • Лаваш или тортилья
  • Яйца
  • Соль
  • Прованские травы
  • Шпинат
  • Консервированный тунец
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  • Оливки
  • Фиолетовый лук
  • Крем-сыр, или твердый сыр

Способ приготовления

1. Круглую форму для выпечки застилаемым пергаментом.

2. Выкладываем в форму круглый лаваш или тортилью.

3. На лаваш разбиваем два яйца, добавляем соль, перец и прованские травы. Хорошо перемешиваем вилкой.

Легкий завтрак с тунцем в духовке: блюдо, которое понравится всем

4. Добавляем шпинат или другую зелень, оливки, консервированный тунец и мелко нарезанный фиолетовый лук.

Легкий завтрак с тунцем в духовке: блюдо, которое понравится всем

5. Присыпаем тертым сыром, или выкладываем несколько шариков крем-сыра.

Легкий завтрак с тунцем в духовке: блюдо, которое понравится всем

6. Отправляем выпекаться в духовку на 15-20 минут при температуре 190 градусов.

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