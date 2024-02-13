Легкий завтрак с тунцем в духовке: блюдо, которое понравится всем
На приготовление завтрака хозяйка потратит всего несколько минут. После этого кухня будет полна невероятным ароматом, а на столе будет стоять необыкновенно вкусное блюдо.
Рецептом приготовления завтрака в лаваше с тунцем поделилась в Instagram фудблогер с ником polli_cooking. Это интересная интерпретация омлета и пиццы.
Ингредиенты
- Лаваш или тортилья
- Яйца
- Соль
- Прованские травы
- Шпинат
- Консервированный тунец
- Оливки
- Фиолетовый лук
- Крем-сыр, или твердый сыр
Способ приготовления
1. Круглую форму для выпечки застилаемым пергаментом.
2. Выкладываем в форму круглый лаваш или тортилью.
3. На лаваш разбиваем два яйца, добавляем соль, перец и прованские травы. Хорошо перемешиваем вилкой.
4. Добавляем шпинат или другую зелень, оливки, консервированный тунец и мелко нарезанный фиолетовый лук.
5. Присыпаем тертым сыром, или выкладываем несколько шариков крем-сыра.
6. Отправляем выпекаться в духовку на 15-20 минут при температуре 190 градусов.
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