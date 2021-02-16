Завтрак за 10 минут: французские тосты с корицей

Пропускать утренний прием пищи – плохая идея. Ученые утверждают, что люди, которые не завтракают, в течении дня потом грешат вредными перекусами, а это в свою очередь может вызвать проблемы с весом и метаболизмом.

Если вы не едите утром, объясняя это отсутствием времени, у нас есть хорошие новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря. В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы рассказываем, как приготовить сладкие французские тосты. Для этого блюда лучше всего брать вчерашний или даже позавчерашний хлеб.

Сладкое начало дня. Источник: ambitiouskitchen.com ambitiouskitchen.com

тостовый хлеб – 4 кусочка

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ст. л.

молотая корица – 1/2 ч. л.

молоко – 50 мл

сливочное масло – 2 ст. л.

фрукты или ягоды – для подачи

Яйцо смешать с молоком, сахаром и корицей. Окунуть хлеб в яичную смесь, чтобы он хорошо пропитался. В сковороде разогреть сливочное масло, выложить вымоченный хлеб, обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Подавать со свежими фруктами или ягодами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что употребление на завтрак исключительно мягких каш, а также других продуктов с высоким содержанием углеводов наносит серьезный вред здоровью.

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