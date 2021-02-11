Завтрак за 10 минут: картофельные оладьи с мятным йогуртом

В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить хашбрауны – картофельные оладьи, популярные в Северной Америке и Великобритании. По сути, блюдо является аналогом наших дерунов, разница лишь в том, что хашбрауны принято есть на завтрак.

Американские хашбрауны – аналог наших дерунов. Источник: BBC FOOD BBC FOOD

Для хашбраунов:

картофель – 3 шт.

яйцо – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Для мятного йогурта:

натуральный йогурт – 1 стакан

свежая мята – небольшой пучок

лимон – долька

Картофель почистить, натереть на крупную терку, отжать жидкость. Добавить яйцо, соль и перец, хорошо перемешать и сразу выложить на раскаленную и смазанную маслом сковороду. Жарить на большом огне до золотистого цвета с двух сторон. Мяту помыть, оборвать листочки, порубить их мелко ножом. Добавить в йогурт, выдавить сок из дольки лимона, перемешать. Подавать к хашбраунам.

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