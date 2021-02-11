Завтрак за 10 минут: картофельные оладьи с мятным йогуртом

В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить хашбрауны – картофельные оладьи, популярные в Северной Америке и Великобритании. По сути, блюдо является аналогом наших дерунов, разница лишь в том, что хашбрауны принято есть на завтрак.
Американские хашбрауны – аналог наших дерунов. Источник: BBC FOOD
BBC FOOD
Для хашбраунов:
картофель – 3 шт.
яйцо – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
растительное масло – для жарки
Для мятного йогурта:
натуральный йогурт – 1 стакан
свежая мята – небольшой пучок
лимон – долька
Картофель почистить, натереть на крупную терку, отжать жидкость.
Добавить яйцо, соль и перец, хорошо перемешать и сразу выложить на раскаленную и смазанную маслом сковороду.
Жарить на большом огне до золотистого цвета с двух сторон.
Мяту помыть, оборвать листочки, порубить их мелко ножом. Добавить в йогурт, выдавить сок из дольки лимона, перемешать. Подавать к хашбраунам.
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