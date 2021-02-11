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Завтрак за 10 минут: картофельные оладьи с мятным йогуртом

4.8т
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В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить хашбрауны – картофельные оладьи, популярные в Северной Америке и Великобритании. По сути, блюдо является аналогом наших дерунов, разница лишь в том, что хашбрауны принято есть на завтрак.

Американские хашбрауны – аналог наших дерунов.

Американские хашбрауны – аналог наших дерунов. Источник: BBC FOOD

BBC FOOD

Для хашбраунов:

  • картофель – 3 шт.

  • яйцо – 1 шт.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

Для мятного йогурта:

  • натуральный йогурт – 1 стакан

  • свежая мята – небольшой пучок

  • лимон – долька

  1. Картофель почистить, натереть на крупную терку, отжать жидкость.

  2. Добавить яйцо, соль и перец, хорошо перемешать и сразу выложить на раскаленную и смазанную маслом сковороду.

  3. Жарить на большом огне до золотистого цвета с двух сторон.

  4. Мяту помыть, оборвать листочки, порубить их мелко ножом. Добавить в йогурт, выдавить сок из дольки лимона, перемешать. Подавать к хашбраунам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно чистить яйца, чтобы скорлупа не крошилась. А также делился лайфхаками, которые помогут приготовить рис для суши.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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завтрак за 10 минут рецепт
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