Завтрак за 10 минут: омлет-пицца с ветчиной, шпинатом и томатами

Если вы не едите по утрам, объясняя это отсутствием свободного времени, у нас есть для вас отличные новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря.

В нашей рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz рассказывает о блюдах, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы делимся рецептом пиццы-омлета с ветчиной, шпинатом и томатами. Начинку вы можете брать на свое усмотрение: вместо ветчины можно взять салями, грибы или слабосоленый лосось. О том, как приготовить слабосоленый лосось дома, мы вам уже рассказывали, подробную инструкцию можно прочесть здесь.

Начинка может быть абсолютно любой. Источник: joyfulhealthyeats.com joyfulhealthyeats.com

яйца – 3 шт.

молоко – 3 ст. л.

мука – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

свежий шпинат – горсть

томаты черри – 5-7 шт.

ветчина – 3 ломтика

тертый твердый сыр – 1 ст. л.

растительное масло – для жарки

Яйца взбить венчиком с молоком, мукой и щепоткой соли и перца. Томаты помыть, вытереть насухо, разрезать пополам. Ветчину нарезать полосками. Сковороду нагреть, смазать маслом. Выложить томаты, ветчину и шпинат, жарить, помешивая, пару минут. Затем залить взбитыми яйцами и посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 5-7 минут.

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