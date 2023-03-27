Завтрак – очень важный прием пищи, который по мнению экспертов, нельзя пропускать. На завтрак лучше всего есть блюда из яиц, творога а также круп, например, омлеты, яйца пашот, яичницы, вареные яйца, а также сырники, запеканки, пудинги, каши, легкие супы. А также можно готовить быстрые горячие бутерброды, но при этом подавайте их обязательно с овощами или зеленью.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, горячих бутербродов с яйцом, сыром и тостовым хлебом.

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Ингредиенты:

хлеб для тостов

яйца

моцарелла

зелень и специи

Способ приготовления:

1. В хлебе стаканом сделайте круг, переложите на противень.

2. Разбейте яйцо так, чтобы оно не повредилось, добавьте туда, посолите, поперчите, присыпьте сыром и зеленью.

3. Готовьте в духовке 8-10 мин при 200 С.

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