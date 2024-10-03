Большинство из нас утром постоянно куда-то спешит. Именно поэтому для приготовления завтраков никогда не хватает времени. Но поскольку этот прием пищи считается одним из важнейших в течение дня, пропускать его не советует никто. Поэтому стоит иметь на вооружении несколько интересных рецептов, следуя которым можно приготовить вкусный на питательный завтрак практически за несколько минут.

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Об идее именно такого завтрака в Instagram рассказала фудблогер с ником easycoock. Она представила рецепт завтрака, который готовится через 5 минут и понравится даже детям.

Ингредиенты

Батон

Солями – 100 гр

Яйца – 3 шт

Сыр – 200 гр

Масло

Соль

Способ приготовления

1. Хлеб нарезаем на ломтики, через один не дорезая до конца.

2. В разрезы складываем ломтики салями и сыра.

3. В глубокой емкости совмещаем яйца и соль. Перемешиваем.

4. Смачиваем хлеб в яичной смеси и выкладываем на сковороду с растительным маслом.

5. Готовим на среднем огне пока сыр не расплавится а яйца не приобретут золотистый цвет.

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