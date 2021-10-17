Зефир, который всегда получается: проверенные рецепты
Кто не любит воздушный, нежный и ароматный зефир, который просто тает во рту? Вряд ли найдутся такие. Но что касается приготовления, то тут другая ситуация. Потому что большинство просто убеждены в том, что нужно целый день простоять у плиты, чтобы приготовить зефир. Неизвестно, конечно, откуда пошло такое утверждение. Но, к счастью, оно абсолютно ошибочное. И какой рецепт не выберете – зефир гарантированно удастся.
Редакция FoodOboz расскажет 2 проверенных рецепта зефира, которыми поделились повара на своих Youtube каналах.
Ягодный зефир от Иры Онишкевич, рецептом которого она поделилась на своем Youtube-канале
Ингредиенты:
Яблочное пюре – 100 г
Ягодное пюре (черная смородина) – 25 г
Белок – 1 шт
Для сиропа:
Сахар – 200 г
Глюкозный сироп (можно заменить сахар) – 80 г
Вода – 75 г
Агар-агар (сила геля 1200) – 8 г
Способ приготовления:
В миску выложить яблочное пюре и добавить белок. Взбить миксером.
Добавить ягодное пюре и снова взбить.
В кастрюлю налить воду, добавить агар-агар и перемешать.
Добавить сахар и глюкозный сироп. Довести до кипения.
Полученный сироп небольшими порциями влить в ягодное пюре, сбивая при этом массу миксером. Сбивать несколько минут до однородной консистенции.
Переложить массу в кондитерский мешок и выдавить зефир на пергамент. Оставить так на 6-12 часов.
Склеить 2 половинки зефира в одну и обкатать в сахарной пудре.
Зефир с клубникой и кинзой от Евгения Клопотенко, рецептом которого он поделился на своем Youtube -канале
Ингредиенты:
Яичный белок – 4 шт
Сахар – 80 г
Вода – 150 мл
Агар-агар – 12 г
Сахар – 300 г
Мед – 100 г
Веточка кинзы – 10 шт
Клубника – 250 г
Для посыпки:
Сахарная пудра – 1 \ 2 ст
Крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Положить в чашу фуд-процессора клубнику и кинзу, перебить до состояния однородного пюре.
В сотейнике соединить воду, агар-агар и мед.
Прогреть все до загустения, постоянно помешивая. Консистенция должна быть похожей на кисель.
Всыпать сахар и варить еще 2 минуты, не переставая помешивать.
Добавить пюре из клубники и кинзы и проварить на среднем огне еще 5 минут.
Соединить белок и сахар в чаше кухонной машины. Взбивать до появления пышной пены.
Вылить сироп из клубники. После того, как влили весь сироп, взбивайте еще 2 минуты на быстрых оборотах. Масса должна увеличиться в объеме в 3 раза.
Очень быстро перевести массу в кулинарный мешок и выложить зефир. Это надо делать максимально быстро, пока масса не успела стабилизироваться.
Дать зефиру подсохнуть примерно при комнатной температуре 4 часа.
Смешать в миске сахар и крахмал и обвалять половинки зефира, чтобы поглощалась лишняя влага.
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