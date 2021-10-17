Зефир, который всегда получается: проверенные рецепты

Кто не любит воздушный, нежный и ароматный зефир, который просто тает во рту? Вряд ли найдутся такие. Но что касается приготовления, то тут другая ситуация. Потому что большинство просто убеждены в том, что нужно целый день простоять у плиты, чтобы приготовить зефир. Неизвестно, конечно, откуда пошло такое утверждение. Но, к счастью, оно абсолютно ошибочное. И какой рецепт не выберете – зефир гарантированно удастся.

Редакция FoodOboz расскажет 2 проверенных рецепта зефира, которыми поделились повара на своих Youtube каналах.

Ягодный зефир от Иры Онишкевич, рецептом которого она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Яблочное пюре – 100 г

Ягодное пюре (черная смородина) – 25 г

Белок – 1 шт

Для сиропа:

Сахар – 200 г

Глюкозный сироп (можно заменить сахар) – 80 г

Вода – 75 г

Агар-агар (сила геля 1200) – 8 г

Способ приготовления:

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В миску выложить яблочное пюре и добавить белок. Взбить миксером. Добавить ягодное пюре и снова взбить. В кастрюлю налить воду, добавить агар-агар и перемешать. Добавить сахар и глюкозный сироп. Довести до кипения. Полученный сироп небольшими порциями влить в ягодное пюре, сбивая при этом массу миксером. Сбивать несколько минут до однородной консистенции. Переложить массу в кондитерский мешок и выдавить зефир на пергамент. Оставить так на 6-12 часов. Склеить 2 половинки зефира в одну и обкатать в сахарной пудре.

Зефир с клубникой и кинзой от Евгения Клопотенко, рецептом которого он поделился на своем Youtube -канале

Ингредиенты:

Яичный белок – 4 шт

Сахар – 80 г

Вода – 150 мл

Агар-агар – 12 г

Сахар – 300 г

Мед – 100 г

Веточка кинзы – 10 шт

Клубника – 250 г

Для посыпки:

Сахарная пудра – 1 \ 2 ст

Крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Положить в чашу фуд-процессора клубнику и кинзу, перебить до состояния однородного пюре. В сотейнике соединить воду, агар-агар и мед. Прогреть все до загустения, постоянно помешивая. Консистенция должна быть похожей на кисель. Всыпать сахар и варить еще 2 минуты, не переставая помешивать. Добавить пюре из клубники и кинзы и проварить на среднем огне еще 5 минут. Соединить белок и сахар в чаше кухонной машины. Взбивать до появления пышной пены. Вылить сироп из клубники. После того, как влили весь сироп, взбивайте еще 2 минуты на быстрых оборотах. Масса должна увеличиться в объеме в 3 раза. Очень быстро перевести массу в кулинарный мешок и выложить зефир. Это надо делать максимально быстро, пока масса не успела стабилизироваться. Дать зефиру подсохнуть примерно при комнатной температуре 4 часа. Смешать в миске сахар и крахмал и обвалять половинки зефира, чтобы поглощалась лишняя влага.

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