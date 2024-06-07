Весной и в начале лета зеленый борщ приобретает большую популярность. Это насыщенное, легкое и витаминизированное блюдо, обладающее невероятным ароматом и специфической кислинкой, которую дарит ей щавель.

Как правильно приготовить зеленый борщ со щавелем, в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский. Он также рассказал, какое мясо, и в каком количестве следует использовать, чтобы блюдо получилось максимально вкусным.

Ингредиенты на 6 литров готового блюда

Курица – 1 шт

Большая морковь и лук для бульона

Большая морковь – 2 шт

Большой лук – 3 шт

Масло для жарки

Яйца – 10 шт

Сметана – 500 гр

Картофель – 500-700 гр

Щавель – 700 гр

Шпинат – 200 гр

Зеленый лук, петрушка, зелень чеснока – 200 гр

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Выкладываем курицу в кастрюлю, добавляем целые морковь и лук. Варим бульон.

2. Обжариваем нарезанные морковь и лук на медленном огне до золотистого цвета и приятного аромата.

3. Готовую курицу достаем, чтобы разобрать от костей, процеживаем бульон.

4. В горячий бульон добавляем порезанный картофель, доводим до кипения и варим в течение 5 минут.

5. Добавляем готовую зажарку, снова доводим до кипения и добавляем грубо порубленную зелень.

6. Доводим до кипения и сразу снимаем с нагрева. Приходим по вкусу солью, при необходимости, если мало щавеля, можно добавить немного сока лимона.

7. Добавляем курицу, вареные яйца и сметану.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления борща: