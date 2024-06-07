Зеленый борщ со щавелем: как правильно приготовить освежающее блюдо
Весной и в начале лета зеленый борщ приобретает большую популярность. Это насыщенное, легкое и витаминизированное блюдо, обладающее невероятным ароматом и специфической кислинкой, которую дарит ей щавель.
Как правильно приготовить зеленый борщ со щавелем, в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский. Он также рассказал, какое мясо, и в каком количестве следует использовать, чтобы блюдо получилось максимально вкусным.
Ингредиенты на 6 литров готового блюда
- Курица – 1 шт
- Большая морковь и лук для бульона
- Большая морковь – 2 шт
- Большой лук – 3 шт
- Масло для жарки
- Яйца – 10 шт
- Сметана – 500 гр
- Картофель – 500-700 гр
- Щавель – 700 гр
- Шпинат – 200 гр
- Зеленый лук, петрушка, зелень чеснока – 200 гр
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Выкладываем курицу в кастрюлю, добавляем целые морковь и лук. Варим бульон.
2. Обжариваем нарезанные морковь и лук на медленном огне до золотистого цвета и приятного аромата.
3. Готовую курицу достаем, чтобы разобрать от костей, процеживаем бульон.
4. В горячий бульон добавляем порезанный картофель, доводим до кипения и варим в течение 5 минут.
5. Добавляем готовую зажарку, снова доводим до кипения и добавляем грубо порубленную зелень.
6. Доводим до кипения и сразу снимаем с нагрева. Приходим по вкусу солью, при необходимости, если мало щавеля, можно добавить немного сока лимона.
7. Добавляем курицу, вареные яйца и сметану.
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