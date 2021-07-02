Зерновой хлеб без муки и дрожжей для похудения: пошаговый рецепт

Если вы хотите сбросить вес, но не готовы отказаться от хлеба, вовсе не стоит этого делать, ведь существует много альтернатив, например, ржаной хлеб или овсяные блины, даже овсяные десерты.

Редакция FoodOboz предлагает вам рецепт вкуснейшего диетического хлеба из семян льна, гречневой крупы и других натуральных и полезных ингредиентов, который вы сможете спокойно есть и не беспокоиться о наборе веса.

Как приготовить хлеб без пшеничной муки

Ингредиенты:

Гречневая крупа зеленая – 1 стакан

Пшено – 1 стакан

Лен семена – 5 ст. л.

Вода – 1 стакан

Кокосовое масло – 2 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Подсолнечные семечки – 100 г

Тыквенные семечки – 100 г

Чиа семена – 5 ст. л.

Куркума – 1 ч. л.

Тмин – 2 ч. л.

Кориандр – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Предварительно замочите гречку и пшено на ночь. После – нужно перемолоть в блендере до однородности. Помойте семена льна, бросьте с блендер, добавьте немного вода, перебейте до однородной массы. В отдельной миске соедините: смесь пшена и греки, лен, чиа, тыквенные и подсолнечные семечки, тмин, кориандр, куркуму, соль, кокосовое масло и гашеную соду. Все тщательно перемешайте. Форму для выпекания застелите пергаментом, смажьте его растительным маслом, выложите тесто, сверху еще присыпьте очень щедро семечками, отправьте в духовку на 70 минут при 180-190 С.

Как только хлеб будет готов, достаньте его из формы, накройте полотенцем и так оставьте остывать.

Диетический хлеб

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