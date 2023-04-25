Пирожки – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что не обязательно их печь в духовке, можно просто пожарить на сковороде. Для начинки можно использовать: вареные яйца, жареную капусту, грибы, мясо, лук, зелень.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом жареных пирожков с фаршем и зеленым луком, которые будут очень вкусными и сытными.

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Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Фарш куриный (или другой) – 450 г

Сливочное масло – 50 г

Теплый кефир – 300 мл

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Мука – 500 г

Разрыхлитель – 10 г

Лук – 1 шт.

Зеленый лук

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйцо взбейте с солью, сахаром, кефиром, растопленным сливочным маслом.

2. Просейте муку и разрыхлитель, замесите тесто. Если тесто липнет к рукам, подсыпьте немного муки.

3. Для начинки: фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью и специями.

4. Тесто разделите на 10 ровных кусочков, сделайте лепешку, выложите начинку и сверните, прижимая с обеих сторон.

5. Обжарьте на разогретой с маслом сковороде под крышкой.

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