Жаренные пирожки с мясом на сковороде: как быстро приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирожков

Пирожки – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что не обязательно их печь в духовке, можно просто пожарить на сковороде. Для начинки можно использовать: вареные яйца, жареную капусту, грибы, мясо, лук, зелень.

Домашние пирожки

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом жареных пирожков с фаршем и зеленым луком, которые будут очень вкусными и сытными.

Рецепт пирожков
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Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Фарш куриный (или другой) – 450 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Теплый кефир – 300 мл
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Мука – 500 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Лук – 1 шт.
  • Зеленый лук
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйцо взбейте с солью, сахаром, кефиром, растопленным сливочным маслом.

Приготовление основы для теста

2. Просейте муку и разрыхлитель, замесите тесто. Если тесто липнет к рукам, подсыпьте немного муки.

Тесто для пирожков

3. Для начинки: фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью и специями.

Мясная начинка

4. Тесто разделите на 10 ровных кусочков, сделайте лепешку, выложите начинку и сверните, прижимая с обеих сторон.

Приготовление пирожков

5. Обжарьте на разогретой с маслом сковороде под крышкой.

Готовые пирожки

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