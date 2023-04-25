Жаренные пирожки с мясом на сковороде: как быстро приготовить сытное блюдо
Пирожки – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что не обязательно их печь в духовке, можно просто пожарить на сковороде. Для начинки можно использовать: вареные яйца, жареную капусту, грибы, мясо, лук, зелень.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом жареных пирожков с фаршем и зеленым луком, которые будут очень вкусными и сытными.
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Фарш куриный (или другой) – 450 г
- Сливочное масло – 50 г
- Теплый кефир – 300 мл
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Мука – 500 г
- Разрыхлитель – 10 г
- Лук – 1 шт.
- Зеленый лук
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйцо взбейте с солью, сахаром, кефиром, растопленным сливочным маслом.
2. Просейте муку и разрыхлитель, замесите тесто. Если тесто липнет к рукам, подсыпьте немного муки.
3. Для начинки: фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью и специями.
4. Тесто разделите на 10 ровных кусочков, сделайте лепешку, выложите начинку и сверните, прижимая с обеих сторон.
5. Обжарьте на разогретой с маслом сковороде под крышкой.
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