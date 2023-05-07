Жареное хрустящее молоко: как приготовить оригинальный десерт в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Жареное хрустящее молоко: как приготовить оригинальный десерт в домашних условиях

Жареное на сковороде молоко – очень оригинальный и вкусный десерт. Сначала нужно сделать молочный крем, который запекается в духовке. А потом готовые кусочки пожарить на сковороде. Сверху образуется хрустящая корочка, а внутри очень нежная, сладкая и ароматная масса.

Идея приготовления жареного молока в кляре опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Очень вкусно с любимым напитком.

Жареное хрустящее молоко: как приготовить оригинальный десерт в домашних условиях

Ингредиенты:

  • 1,1 л молока
  • 3 яйца
  • 80 г сахара
  • 150 г крахмала или муки
  • цедра 1 лимона/апельсина, палочка корицы, ваниль
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  • для жарки: 3 яйца, мука, масло
  • сахар для посыпки

Способ приготовления:

Жареное хрустящее молоко: как приготовить оригинальный десерт в домашних условиях

1. В антипригарную кастрюльку наливаем 700 мл молока, соединяем с нарезанной цедрой лимона, корицей и ванилью. Подогреваем, чтобы молоко было горячее.

2. Отдельно смешиваем сахар с крахмалом, добавляем молоко, яйца и хорошо перемешиваем.

Жареное хрустящее молоко: как приготовить оригинальный десерт в домашних условиях

3. Небольшими порциями добавляем горячее молоко, постоянно помешивая.

Жареное хрустящее молоко: как приготовить оригинальный десерт в домашних условиях

4. Переливаем будущий крем обратно в кастрюлю и подогреваем помешивая до загустения.

5. Перекладываем крем в силиконовую форму или в стеклянную, керамическую (надо выстелить пищевой пленкой), накрываем сверху пленкой и охлаждаем.

Жареное хрустящее молоко: как приготовить оригинальный десерт в домашних условиях

6. Кладем в морозилку на 2-3 часа, чтобы крем застыл.

Жареное хрустящее молоко: как приготовить оригинальный десерт в домашних условиях

7. Взбалтываем яйца, нарезаем крем, погружаем в яйца, затем в муку, жарим с каждой стороны до золотистости на разогретой сковороде.

Жареное хрустящее молоко: как приготовить оригинальный десерт в домашних условиях

8. Для подачи посыпаем сахаром.

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