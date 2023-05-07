Жареное на сковороде молоко – очень оригинальный и вкусный десерт. Сначала нужно сделать молочный крем, который запекается в духовке. А потом готовые кусочки пожарить на сковороде. Сверху образуется хрустящая корочка, а внутри очень нежная, сладкая и ароматная масса.

Идея приготовления жареного молока в кляре опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Очень вкусно с любимым напитком.

Ингредиенты:

1,1 л молока

3 яйца

80 г сахара

150 г крахмала или муки

цедра 1 лимона/апельсина, палочка корицы, ваниль

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для жарки: 3 яйца, мука, масло

сахар для посыпки

Способ приготовления:

1. В антипригарную кастрюльку наливаем 700 мл молока, соединяем с нарезанной цедрой лимона, корицей и ванилью. Подогреваем, чтобы молоко было горячее.

2. Отдельно смешиваем сахар с крахмалом, добавляем молоко, яйца и хорошо перемешиваем.

3. Небольшими порциями добавляем горячее молоко, постоянно помешивая.

4. Переливаем будущий крем обратно в кастрюлю и подогреваем помешивая до загустения.

5. Перекладываем крем в силиконовую форму или в стеклянную, керамическую (надо выстелить пищевой пленкой), накрываем сверху пленкой и охлаждаем.

6. Кладем в морозилку на 2-3 часа, чтобы крем застыл.

7. Взбалтываем яйца, нарезаем крем, погружаем в яйца, затем в муку, жарим с каждой стороны до золотистости на разогретой сковороде.

8. Для подачи посыпаем сахаром.

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