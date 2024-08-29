Домашние пирожки можно готовить с разными солеными и сладкими начинками, а также тесто можно готовить дрожжевое, а еще использовать готовое слоеное и сделать густое на кефире, как на оладьи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых пирожков с зеленым луком, сладким перцем.

Ингредиенты:

Кефир – 270 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 230-250 г

Соль

Сода – 1 ч. л.

Для начинки:

Зеленый лук

Перец болгарский – 1 шт.

Курица копченая – 150 г

Способ приготовления:

1. Муку смешайте с содой и солью. Добавьте кефир, яйцо и перемешайте. Тесто должно быть густое, как на оладьи.

2. Порежьте ингредиенты для начинки и добавьте в тесто, перемешайте.

3. Жарьте на сковороде с растительным маслом на маленьком огне с двух сторон.

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