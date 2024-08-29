Жареные ленивые пирожки с вкусной начинкой: рецепт идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт пирожков

Домашние пирожки можно готовить с разными солеными и сладкими начинками, а также тесто можно готовить дрожжевое, а еще использовать готовое слоеное и сделать густое на кефире, как на оладьи. 

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Вкусные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых пирожков с зеленым луком, сладким перцем.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кефир – 270 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 230-250 г
  • Соль
  • Сода – 1 ч. л. 

Для начинки: 

  • Зеленый лук
  • Перец болгарский – 1 шт. 
  • Курица копченая – 150 г

Способ приготовления: 

1. Муку смешайте с содой и солью. Добавьте кефир, яйцо и перемешайте. Тесто должно быть густое, как на оладьи. 

Основа для теста

2. Порежьте ингредиенты для начинки и добавьте в тесто, перемешайте. 

Приготовление пирожков

3. Жарьте на сковороде с растительным маслом на маленьком огне с двух сторон.

Готовое блюдо

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