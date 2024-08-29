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Жареные ленивые пирожки с вкусной начинкой: рецепт идеального теста
Домашние пирожки можно готовить с разными солеными и сладкими начинками, а также тесто можно готовить дрожжевое, а еще использовать готовое слоеное и сделать густое на кефире, как на оладьи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых пирожков с зеленым луком, сладким перцем.
Ингредиенты:
- Кефир – 270 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 230-250 г
- Соль
- Сода – 1 ч. л.
Для начинки:
- Зеленый лук
- Перец болгарский – 1 шт.
- Курица копченая – 150 г
Способ приготовления:
1. Муку смешайте с содой и солью. Добавьте кефир, яйцо и перемешайте. Тесто должно быть густое, как на оладьи.
2. Порежьте ингредиенты для начинки и добавьте в тесто, перемешайте.
3. Жарьте на сковороде с растительным маслом на маленьком огне с двух сторон.
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