Жареные оладьи с яблоками и корицей: всегда получаются пышными

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Жареные оладьи с яблоками и корицей: всегда получаются пышными

Оладьи из яблок – это отличный вариант вкусного десерта и перекуса. Они получаются очень пышными, сочными и в меру жирными. Для того чтобы они были пышными, тесто следует приготовить на кефире, а для особого аромата добавить совсем немного корицы.

Фудблогер Валерия Ярошкевич (lera_yaroshkevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочных оладий с корицей и кремом.

Рецепт яблочных оладий с корицей на кефире

Ингредиенты на 4 порции:

  • кефир – 1 ст.
  • яйцо – 1 шт
  • яблоко – 1 шт
  • сахар – 2 ст. л.
  • корица – 1 ст. л.
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  • соль – щепотка
  • мука – 1 ст.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • масло растительное – 1 ч. л.

Для крема:

  • сметана 20% или сливочный сыр – 100 г
  • сахарная пудра – 60 г
  • лимонный сок – 2 ст. л.
Оладьи с яблоками

Способ приготовления:

1. Для приготовления крема следует смешать сметану или сливочный сыр с сахарной пудрой и лимонным соком до однородности.

2. Для приготовления оладий сначала смешать яйцо, сахар и щепотку соли до однородности.

3. В полученную массу налить теплый кефир.

Тесто на кефире для оладий

4. Далее нужно просеять муку с разрыхлителем, а в конце – масло. Перемешать до однородного густого теста.

5. Яблоко нужно очистить и порезать кубиками, смешать с корицей и добавить в тесто. Перемешать.

Оладьи с яблоками и корицей на кефире

6. Пожарить оладьи и подавать с кремом.

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