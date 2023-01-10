Оладьи из яблок – это отличный вариант вкусного десерта и перекуса. Они получаются очень пышными, сочными и в меру жирными. Для того чтобы они были пышными, тесто следует приготовить на кефире, а для особого аромата добавить совсем немного корицы.

Фудблогер Валерия Ярошкевич (lera_yaroshkevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочных оладий с корицей и кремом.

Ингредиенты на 4 порции:

кефир – 1 ст.

яйцо – 1 шт

яблоко – 1 шт

сахар – 2 ст. л.

корица – 1 ст. л.

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соль – щепотка

мука – 1 ст.

разрыхлитель – 1 ч. л.

масло растительное – 1 ч. л.

Для крема:

сметана 20% или сливочный сыр – 100 г

сахарная пудра – 60 г

лимонный сок – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления крема следует смешать сметану или сливочный сыр с сахарной пудрой и лимонным соком до однородности.

2. Для приготовления оладий сначала смешать яйцо, сахар и щепотку соли до однородности.

3. В полученную массу налить теплый кефир.

4. Далее нужно просеять муку с разрыхлителем, а в конце – масло. Перемешать до однородного густого теста.

5. Яблоко нужно очистить и порезать кубиками, смешать с корицей и добавить в тесто. Перемешать.

6. Пожарить оладьи и подавать с кремом.

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