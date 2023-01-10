Жареные оладьи с яблоками и корицей: всегда получаются пышными
Оладьи из яблок – это отличный вариант вкусного десерта и перекуса. Они получаются очень пышными, сочными и в меру жирными. Для того чтобы они были пышными, тесто следует приготовить на кефире, а для особого аромата добавить совсем немного корицы.
Фудблогер Валерия Ярошкевич (lera_yaroshkevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочных оладий с корицей и кремом.
Ингредиенты на 4 порции:
- кефир – 1 ст.
- яйцо – 1 шт
- яблоко – 1 шт
- сахар – 2 ст. л.
- корица – 1 ст. л.
- соль – щепотка
- мука – 1 ст.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- масло растительное – 1 ч. л.
Для крема:
- сметана 20% или сливочный сыр – 100 г
- сахарная пудра – 60 г
- лимонный сок – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления крема следует смешать сметану или сливочный сыр с сахарной пудрой и лимонным соком до однородности.
2. Для приготовления оладий сначала смешать яйцо, сахар и щепотку соли до однородности.
3. В полученную массу налить теплый кефир.
4. Далее нужно просеять муку с разрыхлителем, а в конце – масло. Перемешать до однородного густого теста.
5. Яблоко нужно очистить и порезать кубиками, смешать с корицей и добавить в тесто. Перемешать.
6. Пожарить оладьи и подавать с кремом.
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