Жареные пирожки без теста по-новому: как необычно приготовить

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Жареные пирожки без теста по-новому: как необычно приготовить

Жареные пирожки можно готовить из разного теста и с разными начинками. Но можно с легкостью обойтись и без этого, взяв за основу плавленый сыр.

Фудблогер Тати Чуднова (chudnova.food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных пирожков из плавленого сыра, которые получаются очень нежные и просто тают во рту.

Рецепт пирожков из плавленого сыра

Ингредиенты:

  • плавленые сырки – 2 шт
  • яйца – 2 шт
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  • мука – 4 ст. л.
  • соль, перец
  • панировка или мука

Способ приготовления:

1. Сырьки натереть на мелкой терке.

Пирожки из плавленого сыра

2. Добавить в сырки яйца, муку и специи. Перемешать до однородности.

3. Сформировать пирожки, обвалять их в муке или панировочных сухарях.

Хрустящие жареные пирожки

4. Пожарить пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

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