Жареные пирожки можно готовить из разного теста и с разными начинками. Но можно с легкостью обойтись и без этого, взяв за основу плавленый сыр.

Фудблогер Тати Чуднова (chudnova.food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных пирожков из плавленого сыра, которые получаются очень нежные и просто тают во рту.

Ингредиенты:

плавленые сырки – 2 шт

яйца – 2 шт

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мука – 4 ст. л.

соль, перец

панировка или мука

Способ приготовления:

1. Сырьки натереть на мелкой терке.

2. Добавить в сырки яйца, муку и специи. Перемешать до однородности.

3. Сформировать пирожки, обвалять их в муке или панировочных сухарях.

4. Пожарить пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

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