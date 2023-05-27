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Жареные пирожки без теста по-новому: как необычно приготовить
Жареные пирожки можно готовить из разного теста и с разными начинками. Но можно с легкостью обойтись и без этого, взяв за основу плавленый сыр.
Фудблогер Тати Чуднова (chudnova.food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных пирожков из плавленого сыра, которые получаются очень нежные и просто тают во рту.
Ингредиенты:
- плавленые сырки – 2 шт
- яйца – 2 шт
- мука – 4 ст. л.
- соль, перец
- панировка или мука
Способ приготовления:
1. Сырьки натереть на мелкой терке.
2. Добавить в сырки яйца, муку и специи. Перемешать до однородности.
3. Сформировать пирожки, обвалять их в муке или панировочных сухарях.
4. Пожарить пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.
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