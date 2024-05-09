Из плавленых сырков можно готовить не только намазки и салаты, но и вкусные пирожки, которые будут очень нежными и простыми в приготовлении.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных пирожков с плавленных сырков.

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Ингредиенты:

плавленые сырки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 4 ст. л.

соль, перец – по вкусу

панировка или мука

Способ приготовления:

1. Натрите сырки, добавьте яйца, муку, специи и перемешайте.

2. Сформируйте пирожки, обваляйте в панировочных сухарях.

3. Обжарьте до готовности с двух сторон.

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