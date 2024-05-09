Жареные пирожки из плавленых сырков: вкуснее, чем зразы и запеканки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
54
Рецепт блюда

Из плавленых сырков можно готовить не только намазки и салаты, но и вкусные пирожки, которые будут очень нежными и простыми в приготовлении. 

Вкусные и сытные пирожки из сырков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных пирожков с плавленных сырков. 

Рецепт пирожков
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Ингредиенты: 

  • плавленые сырки – 2 шт. 
  • яйца – 2 шт. 
  • мука – 4 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу
  • панировка или мука

Способ приготовления: 

1. Натрите сырки, добавьте яйца, муку, специи и перемешайте.

Основа для пирожков

2. Сформируйте пирожки, обваляйте в панировочных сухарях. 

Панировочные сухари для блюда

3. Обжарьте до готовности с двух сторон.

Готовые пирожки

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