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Жареные пирожки из плавленых сырков: вкуснее, чем зразы и запеканки
Из плавленых сырков можно готовить не только намазки и салаты, но и вкусные пирожки, которые будут очень нежными и простыми в приготовлении.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных пирожков с плавленных сырков.
Ингредиенты:
- плавленые сырки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 4 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- панировка или мука
Способ приготовления:
1. Натрите сырки, добавьте яйца, муку, специи и перемешайте.
2. Сформируйте пирожки, обваляйте в панировочных сухарях.
3. Обжарьте до готовности с двух сторон.
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