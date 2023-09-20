Жареные пирожки с картофелем, как в школе: очень вкусный рецепт
Домашние пирожки можно готовить из разного теста – фило, слоеного, дрожжевого, бездрожжевого, на кефире или воде, а также из разных сладких и соленых начинок. В то же время пирожки можно как запечь в духовке, так и пожарить на сковороде.
Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом жареных пирожков с картофелем на кефире.
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл
- мука – 400 г
- яйца – 1 шт
- укроп
- картофель – 300-400 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – 1. л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно к кефиру добавить яйцо, соль, разрыхлитель, растительное масло. Все тщательно перемешать венчиком.
2. Добавить муку и замесить густое тесто.
3. Для приготовления начинки следует почистить и отварить картофель в подсоленной воде до готовности.
4. К готовому картофелю добавить укроп и размять все в пюре.
5. На этом этапе сформировать пирожки. Для этого выложить тесто на присыпанную поверхность мукой, обвалять и разделить на одинаковые части. В каждую из них завернуть начинку и закрепить пирожок, придать ему форму.
6. Пожарить пирожки на разогретой с маслом сковороде по 3 минуты с каждой стороны. Приятного аппетита!
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