Домашние пирожки можно готовить из разного теста – фило, слоеного, дрожжевого, бездрожжевого, на кефире или воде, а также из разных сладких и соленых начинок. В то же время пирожки можно как запечь в духовке, так и пожарить на сковороде.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом жареных пирожков с картофелем на кефире.

Ингредиенты:

кефир – 250 мл

мука – 400 г

яйца – 1 шт

укроп

картофель – 300-400 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – 1. л.

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Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно к кефиру добавить яйцо, соль, разрыхлитель, растительное масло. Все тщательно перемешать венчиком.

2. Добавить муку и замесить густое тесто.

3. Для приготовления начинки следует почистить и отварить картофель в подсоленной воде до готовности.

4. К готовому картофелю добавить укроп и размять все в пюре.

5. На этом этапе сформировать пирожки. Для этого выложить тесто на присыпанную поверхность мукой, обвалять и разделить на одинаковые части. В каждую из них завернуть начинку и закрепить пирожок, придать ему форму.

6. Пожарить пирожки на разогретой с маслом сковороде по 3 минуты с каждой стороны. Приятного аппетита!

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