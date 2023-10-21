Популярные пирожки с вишнями, как в McDonald's, очень легко приготовить в домашних условиях. Все, что нужно – это слоеное тесто для основания и вишневая начинка. На весь процесс приготовления вы потратите максимум 30 минут.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных пирожков с вишней, как в McDonald's.

Ингредиенты:

вишня без косточки – 500 г

сахар – 150 г

тесто фило

Способ приготовления:

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1. Для начала высыпать вишни в кастрюлю, засыпать сахаром и поставить на огонь. Тушить 15-20 минут, чтобы испарилась половина жидкости и масса немного загустела. Если вишни получились редкие, то можно добавить 0,5 ст. л. кукурузного крахмала и прокипятить.

2. Тесто фило разморозить, развернуть и на каждый пласт теста выложить начинку. Завернуть пирожки в виде прямоугольников.

3. Сформированные пирожки обжарить в большом количестве растительного масла до золотистости. Приятного аппетита!

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