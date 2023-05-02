Жареные пирожки с зеленым луком и вареным яйцом за 10 минут: готовится блюдо на сковороде
Домашние пирожки – идеальная альтернатива хлебу, пирогам и пиццам. Готовить их можно из дрожжевого теста, а также делать жидкое тесто, как для блинов. Для начинки можно использовать лук, мясо, картофель, капусту, а также творог, ягоды.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных, жареных пирожков с луком, вареными яйцами, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
Для теста:
- Яйца – 3 шт.
- Кефир – 400 мл
- Мука – 300 г
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Сода – 0,5 ч. л
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
Для начинки:
- Вареные яйца – 4 шт.
- Зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца, соль, сахар и кефир взбейте венчиком, после добавьте соду, муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
2. Добавьте растительное масло, мелко нарезанный лук и вареные яйца, перемешайте ложкой.
3. Выложите ложкой тесто на сковороду и обжарьте на маленьком огне с обеих сторон под крышкой.
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