Домашние пирожки – идеальная альтернатива хлебу, пирогам и пиццам. Готовить их можно из дрожжевого теста, а также делать жидкое тесто, как для блинов. Для начинки можно использовать лук, мясо, картофель, капусту, а также творог, ягоды.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных, жареных пирожков с луком, вареными яйцами, которые готовятся на сковороде.

Видео дня

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца – 3 шт.

Кефир – 400 мл

Мука – 300 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Сода – 0,5 ч. л

Сахар – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Для начинки:

Вареные яйца – 4 шт.

Зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца, соль, сахар и кефир взбейте венчиком, после добавьте соду, муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

2. Добавьте растительное масло, мелко нарезанный лук и вареные яйца, перемешайте ложкой.

3. Выложите ложкой тесто на сковороду и обжарьте на маленьком огне с обеих сторон под крышкой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: