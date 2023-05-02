Жареные пирожки с зеленым луком и вареным яйцом за 10 минут: готовится блюдо на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
753
Рецепт пирожков

Домашние пирожки – идеальная альтернатива хлебу, пирогам и пиццам. Готовить их можно из дрожжевого теста, а также делать жидкое тесто, как для блинов. Для начинки можно использовать лук, мясо, картофель, капусту, а также творог, ягоды. 

Жареные пирожки

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных, жареных пирожков с луком, вареными яйцами, которые готовятся на сковороде. 

Рецепт пирожков
Видео дня

Ингредиенты:

Для теста:

  • Яйца – 3 шт. 
  • Кефир – 400 мл
  • Мука – 300 г
  • Растительное масло – 2 ст. л. 
  • Сода – 0,5 ч. л
  • Сахар – 1 ч. л. 
  • Соль – по вкусу

Для начинки:

  • Вареные яйца – 4 шт. 
  • Зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Яйца, соль, сахар и кефир взбейте венчиком, после добавьте соду, муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

Тесто для пирожков

2. Добавьте растительное масло, мелко нарезанный лук и вареные яйца, перемешайте ложкой.

Тесто с луком и вареными яйцами

3. Выложите ложкой тесто на сковороду и обжарьте на маленьком огне с обеих сторон под крышкой.

Готовые пирожки

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты