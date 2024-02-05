Домашние пирожки чаще всего готовят из дрожжевого теста, но можно также использовать слоеное тесто, а также лаваш. Еще вкусно будет из творожного теста.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареных пирожков с зеленым луком и вареным яйцом.

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Ингредиенты:

сыр (2 пачки) – 360 г

яйца – 2 шт.

мука – 160 г (можно и цельнозерновая)

соль – 1/2 ч. л.

масло для жарки

Начинка:

вареные яйца – 3 шт.

пучок зеленого лука

соль

Способ приготовления:

1️. Соедините творог, яйца, соль и муку, вымесите тесто (если сыр зерновой – можно перебить блендером).

2️. Для начинки: нарежьте лук и вареные яйца, посолите, поперчите, перемешайте.

3️. Тесто разделите на 8 частей, руками придайте им форму, положите начинку и скрепите края.

4. Жарьте с обеих сторон по 3-4 минуты.

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