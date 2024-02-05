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Жареные пирожки с зеленым луком и вареными яйцами на творожном тесте: самый простой рецепт
Домашние пирожки чаще всего готовят из дрожжевого теста, но можно также использовать слоеное тесто, а также лаваш. Еще вкусно будет из творожного теста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареных пирожков с зеленым луком и вареным яйцом.
Ингредиенты:
- сыр (2 пачки) – 360 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 160 г (можно и цельнозерновая)
- соль – 1/2 ч. л.
- масло для жарки
Начинка:
- вареные яйца – 3 шт.
- пучок зеленого лука
- соль
Способ приготовления:
1️. Соедините творог, яйца, соль и муку, вымесите тесто (если сыр зерновой – можно перебить блендером).
2️. Для начинки: нарежьте лук и вареные яйца, посолите, поперчите, перемешайте.
3️. Тесто разделите на 8 частей, руками придайте им форму, положите начинку и скрепите края.
4. Жарьте с обеих сторон по 3-4 минуты.
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