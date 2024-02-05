Жареные пирожки с зеленым луком и вареными яйцами на творожном тесте: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
150
Рецепт блюда

Домашние пирожки чаще всего готовят из дрожжевого теста, но можно также использовать слоеное тесто, а также лаваш. Еще вкусно будет из творожного теста. 

Домашние пирожки из творожного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареных пирожков с зеленым луком и вареным яйцом. 

Рецепт пирожков
Видео дня

Ингредиенты: 

  • сыр (2 пачки) – 360 г
  • яйца – 2 шт. 
  • мука – 160 г (можно и цельнозерновая)
  • соль – 1/2 ч. л.
  • масло для жарки

Начинка:

  • вареные яйца – 3 шт. 
  • пучок зеленого лука
  • соль

Способ приготовления: 

1️. Соедините творог, яйца, соль и муку, вымесите тесто (если сыр зерновой – можно перебить блендером).

Ингредиенты для теста

2️. Для начинки: нарежьте лук и вареные яйца, посолите, поперчите, перемешайте. 

Начинка для пирожков

3️. Тесто разделите на 8 частей, руками придайте им форму, положите начинку и скрепите края.

Приготовление пирожков

4. Жарьте с обеих сторон по 3-4 минуты.

Готовые пирожки

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты блинов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты