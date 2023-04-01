Жареные "сластены": как приготовить старинный украинский десерт
Сластены – это старинный украинский рецепт десерта, который представляет собой жареные шарики из теста в кипящем масле. Некоторые хозяйки готовят их из манной крупы, некоторые – из творога, или из теста. Сластены подают, посыпав сахарной пудрой. Десерт очень бюджетный и быстро готовится.
В одном из кулинарных блогов (appetizing_melody) в Instagram был опубликован рецепт сластен, которые вы с легкостью приготовите из простого теста на сметане.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- соль
- мука – 360 г
- сметана – 2 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сахарная пудра для декора
Способ приготовления:
1. Отделить белки от желтков. Взбить белки с щепоткой соли до образования плотной пены.
2. Желтки взбить с щепоткой соли до однородности.
3. Смешать желтки и сметану, добавить муку и разрыхлитель. Перемешать.
4. Добавить белки и замесить тесто.
5. Разогреть сковороду с большим количеством растительного масла. Отщипывая небольшие куски теста, пожарить сластены.
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