Вешенки – это самые простые в приготовлении грибы. Их очень вкусно пожарить прямо в яичном кляре. Он будет очень золотистым и пышным, если добавить в массу квас. Готовые грибы очень вкусно подавать с соусом.

Видео дня

Идея приготовления жареных вешенок в кляре с квасом опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Вместо кваса можно попробовать добавить пиво.

Ингредиенты:

вешенки – 450 г

квас – 250 мл.

яйца – 2 шт.

мука – 10 ст.л.

масло – 100 мл.

соль, перец

Ингредиенты для соуса:

сметана – 3 ст.л.

чеснок – 1-2 зубка

вода – 1 ст.л.

петрушка, соль

Способ приготовления:

1. Помытые вешенки разобрать на отдельные небольшие частицы и просушить их полотенцем.

2. Для кляра в миску выложить яйца, добавить соль, перец.

3. Сбить все вилкой.

4. Влить квас, перемешать.

5. Добавить муку и перемешать все до однородности (кляр по консистенции должен напоминать тесто на оладьи, если получился редкий, то добавьте еще немного муки).

6. Разогреть сковородку со 100 мл масла (если этого не сделать, то кляр будет растекаться), вешенки обмакнуть в кляре и жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

7. Обжаренные вешенки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

8. Для соуса соединить сметану, выжатый чеснок, соль, петрушку, воду.

9. Перемешать до однородности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: