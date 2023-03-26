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Жареный картофель: что добавить, чтобы удивить гостей новым вкусом
Жареный картофель – это простой и быстрый рецепт, как можно приготовить овощ. Часто картофель жарят с грибами, мясом и салом, но не менее вкусно выходит с овощами.
Фудблогер Елена с ником cooking__by__elena на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного картофеля с луком и чесноком.
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт
- лук – 1 шт
- зеленый лук – 1 пучок
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец
- приправа для картофеля
Способ приготовления:
1. Очистить и порезать картофель.
2. Измельчить лук и чеснок.
3. На разогретую с маслом сковороду выложить картофель. Жарить до полуготовности, периодически помешивая.
4. Далее добавить лук, чеснок и зеленый лук. Перемешать, добавить специи и снова перемешать. Жарить под крышкой до полной готовности.
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