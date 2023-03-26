Жареный картофель – это простой и быстрый рецепт, как можно приготовить овощ. Часто картофель жарят с грибами, мясом и салом, но не менее вкусно выходит с овощами.

Фудблогер Елена с ником cooking__by__elena на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного картофеля с луком и чесноком.

Ингредиенты:

картофель – 5 шт

лук – 1 шт

зеленый лук – 1 пучок

чеснок – 2 зубчика

соль, перец

приправа для картофеля

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Способ приготовления:

1. Очистить и порезать картофель.

2. Измельчить лук и чеснок.

3. На разогретую с маслом сковороду выложить картофель. Жарить до полуготовности, периодически помешивая.

4. Далее добавить лук, чеснок и зеленый лук. Перемешать, добавить специи и снова перемешать. Жарить под крышкой до полной готовности.

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