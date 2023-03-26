Жареный картофель: что добавить, чтобы удивить гостей новым вкусом

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Жареный картофель: что добавить, чтобы удивить гостей новым вкусом

Жареный картофель – это простой и быстрый рецепт, как можно приготовить овощ. Часто картофель жарят с грибами, мясом и салом, но не менее вкусно выходит с овощами.

Фудблогер Елена с ником cooking__by__elena на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного картофеля с луком и чесноком.

Рецепт жареного картофеля с луком и чесноком

Ингредиенты:

  • картофель – 5 шт
  • лук – 1 шт
  • зеленый лук – 1 пучок
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, перец
  • приправа для картофеля
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Способ приготовления:

1. Очистить и порезать картофель.

Как вкусно пожарить картофель

2. Измельчить лук и чеснок.

3. На разогретую с маслом сковороду выложить картофель. Жарить до полуготовности, периодически помешивая.

Жареный картофель с чесноком

4. Далее добавить лук, чеснок и зеленый лук. Перемешать, добавить специи и снова перемешать. Жарить под крышкой до полной готовности.

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