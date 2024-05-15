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Жареный картофель с салом, сосискам и овощами: рецепт сытного блюда для ужина
Картофель можно не только использовать для приготовления вкусных салатов и пюре, но и зраз, запеканок. Стоит отметить, что по мнению кулинаров, самый полезный картофель именно запеченный.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного картофеля с колбасками, луком и салом.
Ингредиенты:
- Картофель
- Колбаски
- Сало
- Лук
- Грибы шампиньоны
- Соль, перец
- Лук зеленый
Способ приготовления:
1. Порежьте картофель, колбасу, лук, грибы, сало.
2. Пожарьте сначала лук с салом и сосисками, добавьте картофель, грибы, специи.
3. Готовое блюдо присыпьте зеленым луком.
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