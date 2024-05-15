Картофель можно не только использовать для приготовления вкусных салатов и пюре, но и зраз, запеканок. Стоит отметить, что по мнению кулинаров, самый полезный картофель именно запеченный.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного картофеля с колбасками, луком и салом.

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Ингредиенты:

Картофель

Колбаски

Сало

Лук

Грибы шампиньоны

Соль, перец

Лук зеленый

Способ приготовления:

1. Порежьте картофель, колбасу, лук, грибы, сало.

2. Пожарьте сначала лук с салом и сосисками, добавьте картофель, грибы, специи.

3. Готовое блюдо присыпьте зеленым луком.

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