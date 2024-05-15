Жареный картофель с салом, сосискам и овощами: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Жареный картофель с салом, сосискам и овощами: рецепт сытного блюда для ужина

Картофель можно не только использовать для приготовления вкусных салатов и пюре, но и зраз, запеканок. Стоит отметить, что по мнению кулинаров, самый полезный картофель именно запеченный. 

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного картофеля с колбасками, луком и салом. 

Рецепт картофеля
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Ингредиенты: 

  • Картофель 
  • Колбаски
  • Сало
  • Лук
  • Грибы шампиньоны
  • Соль, перец
  • Лук зеленый

Способ приготовления: 

1. Порежьте картофель, колбасу, лук, грибы, сало. 

Картофель для приготовления

2. Пожарьте сначала лук с салом и сосисками, добавьте картофель, грибы, специи.

Приготовления блюда

3. Готовое блюдо присыпьте зеленым луком. 

Готовый картофель с сосисками и салом

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