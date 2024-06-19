Жарить не нужно: хрустящие куриные наггетсы без масла для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Жарить не нужно: хрустящие куриные наггетсы без масла для перекуса

Одно из самых вкусных, простых в приготовлении блюд из филе – наггетсы. Готовить их можно в духовке, а также во фритюре и мультипечи. Чтобы они не были жирными, лучше всего готовить блюдо в духовке. 

Как приготовить вкусные наггетсы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих куриных наггетсов, которые готовятся без капли масла.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Паприка копченая – 1/2 ст. л.
  • Чеснок сухой – 1/2 ст. л.
  • Соль – щепотка
  • Перец – щепотка
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кукурузные хлопья без примесей – 80 г

Для соуса:

  • Соус соевый – 1 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Хлопья чили – щепотка

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте вдоль, и на полоски, не тонкие. Добавьте специи и замаринуйте.

Филе со специями

2. Взбейте 1 яйцо. Кукурузные хлопья перебейте в блендере.

Кляр для блюда

3. Каждую филешку обмокните в яйцо, затем в хлопья и плотно прижмите.

Приготовление наггетсов

4. Выложите на противень и запекайте 11 минут при 180 С.

Сколько готовить блюдо

5. Соус: смешайте все ингредиенты и можно немного подогреть, если мед загустел, но соус станет острее!

Готовые наггетсы

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