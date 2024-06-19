Жарить не нужно: хрустящие куриные наггетсы без масла для перекуса
Одно из самых вкусных, простых в приготовлении блюд из филе – наггетсы. Готовить их можно в духовке, а также во фритюре и мультипечи. Чтобы они не были жирными, лучше всего готовить блюдо в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих куриных наггетсов, которые готовятся без капли масла.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Паприка копченая – 1/2 ст. л.
- Чеснок сухой – 1/2 ст. л.
- Соль – щепотка
- Перец – щепотка
- Яйцо – 1 шт.
- Кукурузные хлопья без примесей – 80 г
Для соуса:
- Соус соевый – 1 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Хлопья чили – щепотка
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте вдоль, и на полоски, не тонкие. Добавьте специи и замаринуйте.
2. Взбейте 1 яйцо. Кукурузные хлопья перебейте в блендере.
3. Каждую филешку обмокните в яйцо, затем в хлопья и плотно прижмите.
4. Выложите на противень и запекайте 11 минут при 180 С.
5. Соус: смешайте все ингредиенты и можно немного подогреть, если мед загустел, но соус станет острее!
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