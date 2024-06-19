Одно из самых вкусных, простых в приготовлении блюд из филе – наггетсы. Готовить их можно в духовке, а также во фритюре и мультипечи. Чтобы они не были жирными, лучше всего готовить блюдо в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих куриных наггетсов, которые готовятся без капли масла.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Паприка копченая – 1/2 ст. л.

Чеснок сухой – 1/2 ст. л.

Соль – щепотка

Перец – щепотка

Яйцо – 1 шт.

Кукурузные хлопья без примесей – 80 г

Для соуса:

Соус соевый – 1 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Хлопья чили – щепотка

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте вдоль, и на полоски, не тонкие. Добавьте специи и замаринуйте.

2. Взбейте 1 яйцо. Кукурузные хлопья перебейте в блендере.

3. Каждую филешку обмокните в яйцо, затем в хлопья и плотно прижмите.

4. Выложите на противень и запекайте 11 минут при 180 С.

5. Соус: смешайте все ингредиенты и можно немного подогреть, если мед загустел, но соус станет острее!

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