Видео дня
Жарить не нужно: как вкусно приготовить мойву без масла и запаха для ужина
Если вы хотите очень вкусно и без запаха приготовить мойву, наилучшим способом будет – запечь ее в духовке, в хрустящем кляре. Для этого понадобится всего лишь мука и специи.
Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусной запеченной мойвы, со специями и цедрой лимона.
Ингредиенты:
- Мойва – 1 кг
- Кукурузная мука – 150г
- Соль, перец, паприка – по вкусу
- Оливковое масло
- Масло
- Цедра 1/2 лимона
Способ приготовления:
1. Рыбу почистите и разберите на филе, посолите и поперчите.
2. Муку смешайте с паприкой, выложите мойву в муку и хорошо обваляйте.
3. Форму для запекания смажьте маслом, выложить у нее мойву, скрученную в рулетики.
4. Полейте оливковым маслом и запекайте в разогретой духовке до 180 С 30 минут.
Подавайте с цедрой лимона!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: