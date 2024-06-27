Если вы хотите очень вкусно и без запаха приготовить мойву, наилучшим способом будет – запечь ее в духовке, в хрустящем кляре. Для этого понадобится всего лишь мука и специи.

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Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусной запеченной мойвы, со специями и цедрой лимона.

Ингредиенты:

Мойва – 1 кг

Кукурузная мука – 150г

Соль, перец, паприка – по вкусу

Оливковое масло

Масло

Цедра 1/2 лимона

Способ приготовления:

1. Рыбу почистите и разберите на филе, посолите и поперчите.

2. Муку смешайте с паприкой, выложите мойву в муку и хорошо обваляйте.

3. Форму для запекания смажьте маслом, выложить у нее мойву, скрученную в рулетики.

4. Полейте оливковым маслом и запекайте в разогретой духовке до 180 С 30 минут.

Подавайте с цедрой лимона!

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