Жарить не нужно: как вкусно приготовить мойву без масла и запаха для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Жарить не нужно: как вкусно приготовить мойву без масла и запаха для ужина

Если вы хотите очень вкусно и без запаха приготовить мойву, наилучшим способом будет – запечь ее в духовке, в хрустящем кляре. Для этого понадобится всего лишь мука и специи. 

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Как вкусно приготовить мойву

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусной запеченной мойвы, со специями и цедрой лимона. 

Рецепт мойвы

Ингредиенты:

  • Мойва – 1 кг
  • Кукурузная мука – 150г
  • Соль, перец, паприка – по вкусу
  • Оливковое масло
  • Масло
  • Цедра 1/2 лимона

Способ приготовления:

1. Рыбу почистите и разберите на филе, посолите и поперчите.

Чищеная рыба

2. Муку смешайте с паприкой, выложите мойву в муку и хорошо обваляйте. 

Приготовление рыбы

3. Форму для запекания смажьте маслом, выложить у нее мойву, скрученную в рулетики. 

Как вкусно приготовить запеченную мойву

4. Полейте оливковым маслом и запекайте в разогретой духовке до 180 С 30 минут. 

Сколько готовить мойву

Подавайте с цедрой лимона!

Готовая рыба

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